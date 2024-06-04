Є дві причини: чому в Україні й досі продають російськомовні книги і як вони потрапили на "Книжковий Арсенал", розповів видавець

Приблизно 30% асортименту книг у "Фоліо" було російською мовою

Засновник видавництва "Фоліо" Олександр Красовицький прокоментував скандал з продажем книг російською мовою. За його словами, на це є кілька обґрунтованих причин.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфу": "Щоб замінити у бібліотеках російські книжки на українські, потрібно 1,5 млрд грн — книговидавець Олександр Красовицький"

Засновник пояснив, що попри численні дискусії у суспільстві щодо продажу російськомовних книг (зокрема і тих, що були на "Книжковому Арсеналі" в Києві), на це є кілька причин.

"По-перше, у цьому випадку йдеться про книжки, яким по шість-сім років. Можливо, якісь залишки і продаються. Ніхто не забороняв продавати старі залишки. По-друге, нових книжок російською мовою останнім часом у "Фоліо" не виходило. На сайті видавництва також", — каже Красовицький.

За його словами, з 2014 року він системно "атакувала" українську владу щодо заборони на ввезення в Україну книжок з РФ і Республіки Білорусь. І це була свідома позиція видавця.

Красовицький наголосив, що у "Фоліо" завжди було приблизно 30% асортименту книжок російською мовою. І, у першу чергу, українських авторів, які пишуть російською. Такий підхід видавництво не змінювало аж до початку широкомасштабного вторгнення.

"Після 2022 року, можливо, було дороблено кілька накладів. Тих, які знаходились у розбомблених друкарнях. У тому числі й у власній (на момент вторгнення)", — додає видавець.

За його словами, наразі "Фоліо" перекладає та видає державною мовою книжки, які пишуть українські автори російською. Проте все одно є певна кількість книг, які свідомо робляться російською мовою в електронному вигляді, аби за кордонами України вони потрапляли в правильні руки та впливали на ситуацію з пострадянською міграцією.

Раніше "Телеграф" писав, що у мережі відреагували на багатозначне фото Кирила Буданова, голови Головного управління розвідки, на якому він читає книгу про Чорне море.