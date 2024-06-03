"Тільки з позиції сили": американський політолог заявив про передчасність переговорів з РФ та навів три сценарії кінця війни

Йти на переговори влітку — велика помилка

"Зараз не час домовлятися з Путіним", — саме такий заголовок має стаття політолога Раджана Менона, який у своїй роботі аналізує, чому Україні не варто поспішати йти на переговори з Росією, навіть попри постійні заклики окремих осіб. На думку професора, будь-які переговори з РФ варто розпочинати з позиції сили. Наразі Україна до цього не готова.

Про це Менон написав у Foreign Policy (FP). Разом з цим, старший науковий співробітник Зальцманівського інституту вивчення війни та миру розробив три сценарії завершення російсько-української війни.

Так, на думку Менона, головний недолік ідеї переговорів, яку висувають її прихильники — це запропоновані часові межі. Більшість тих, хто виступає за мирні перемовини хочуть, щоб вони розпочалися найближчим часом. Деякі говорять про поточне літо, приблизно через місяць. Проте це було б помилкою, переконаний вчений.

"Сполучені Штати та їхні європейські союзники щойно почали поставки в Україну озброєнь на десятки мільярдів доларів і не завершать до початку осені. Було б нерозумно поспішати з переговорами, перш ніж побачити, яку зміну матиме введення додаткової зброї та чи зможе російська армія підтримувати поточний темп, коли Україна матиме більше вогневої потужності", — стверджує Менон.

При цьому, якщо Україна, підкріплена додатковими ресурсами та озброєнням, відіб’є більше території — навіть якщо здобутки будуть значно меншими за амбітні цілі Зеленського — Путін зрозуміє, що його армія не зможе досягти додаткових цілей. Навіть тоді Україна матиме більше важелів впливу, ніж має зараз, впевнений політолог.

Також на думку Менона, існує ще одна велика проблема, на яку більшість прихильників миру закривають очі. А чи дійсно Путін хоче переговорів?

"Цього року оборонний бюджет Росії зріс майже на 70 відсотків. У відношенні ВВП Росії він досягне 6 відсотків проти 3,9 відсотка минулого року. Майже третина федерального бюджету буде спрямована на підтримку витрат на оборону, порівняно з 16 відсотками у 2023 році. Це не дії лідера, який прагне до переговорів", — переконаний фахівець.

Зважаючи на небезпеку будь-яких прогнозів та припускаючи, що цілі Зеленського можуть виявитися недосяжними, Менон вважає, що війна закінчиться принаймні одним із наведених нижче трьох способів.

Російські військові захоплюють ще більше територій України, Захід втомлюється, а Путін нав’язує Києву каральний мир: частина України стає територією Росії, а решта, зберігаючи незалежність, повертається в орбіту Москви. Попри інтенсивні зусилля, Росія контролює менше територій України, ніж зараз, Путін визнає, що його армія не може зробити більше, натомість може втратити те, що вже має. Далі слідує політичне врегулювання, і Україна врешті приєднується до ЄС і НАТО, за умови, що Київ не дозволить розташовувати на території України бази НАТО або постійну присутність іноземних військ. Війна заходить у глухий кут. Обидва супротивники вважають, що з нього неможливо вийти, але Путін має достатньо важелів впливу, щоб забезпечити нейтралітет України. Київ використовує власну переговорну силу, щоб наполягати на збройному нейтралітеті, який дав би йому свободу тренувати свої збройні сили в західних країнах, оснащувати свою армію західною зброєю і, таким чином, залишатися поза сферою впливу Росії.

Інші сценарії розвитку подій, безперечно можливі, проте у вищенаведених, крім першого, є спільна риса — вони вимагають, щоб Україна посилила свою переговорну позицію, припинивши російський наступ, розпочавши власний контрнаступ і повернувши собі більше території.

"Для цього вочевидь потрібен час, який Україна має зараз: західне озброєння тільки почало надходити на фронт, і його обсяги збільшаться найближчими місяцями. Росія й Україна можуть з часом провести переговори про політичне врегулювання. Але зараз не час їх починати", — насамкінець зауважив політолог.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у США прокоментували можливі переговори України та Росії. Завершення російсько-української війни переважно залежить від диктатора Володимира Путіна. І головне, чи захоче він щиро вести переговори.