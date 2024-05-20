Переговори будуть, але є важливий нюанс: у РНБО розповіли, на які домовленості Україна може піти з РФ

Перемирʼя та довгостроковий мир – різні речі

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Литвиненко заявив, що Україна розуміє, що війна з Росією закінчиться саме переговорами. Для цього й була розроблена та просувається формула миру президента Володимира Зеленського.

Литвиненко сподівається, що її підтримають учасники саміту миру, який відбудеться у Швейцарії у червні. Про це він повідомив у відеозверненні до учасників Форуму регіону Балтійського моря: "НАТО 2024 і Арктична Європа".

"Це справжній дипломатичний трек, який має всі шанси сприяти досягненню справедливого миру", – заявив Литвиненко.

Водночас, за його словами, Україна потребує не перемир’я, а стійкого миру на десятиліття, який уможливив би розвиток країни. Тож важливими у цьому питанні стають гарантії безпеки.

"Безпекові угоди, що реалізують тогорічну заяву G7 – без найменшого сумніву важливий крок. І ми високо цінуємо зусилля президента Фінляндії Александра Стубба й усього фінського народу, який як ніхто знає критичне значення безпеки для сусідів Росії. Проте Україна потребує саме гарантій, і фінський приклад наочно демонструє – сьогодні в Європі наявні тільки одні справжні гарантії – це членство в НАТО", – сказав секретар РНБО.

Тому Україна, як говорить Литвиненко, має надію отримати запрошення до НАТО вже на липневому саміті НАТО, який відбудеться у Вашингтоні. Проте він наголосив, що очевидно, що "вступ не відбудеться завтра", але вже запрошення "охолодить багато гарячих голів у РФ".

"Воно сприятиме деескалації, а не стане конфронтаційним кроком. Досвід Бухарестського саміту 2008 року чітко довів – у відносинах з російським диктатором Володимиром Путіним чітка визначеність стабілізує ситуацію, а її відсутність – провокує Росію на агресивні кроки", – резюмував Литвиненко.

Раніше "Телеграф" писав, що, за даними іноземних ЗМІ, західні канцелярії працюють над координацією дипломатичних дій задля того, щоб переконати президента України Володимира Зеленського ухвалити принцип переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним. За гіршим сценарієм, росіяни відкриють ще один фронт.