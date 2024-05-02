"Не можна закінчити війну без цього": Кулеба розповів, коли можуть розпочатися переговори з РФ

Влада України відмовляється розглядати варіанти, що не передбачають виведення російських військ з території країни

На даний момент сідати за стіл переговорів із Росією немає сенсу. Від Кремля не можна буде досягти сумлінних дій.

Так вважає міністр закордонних справ Дмитро Кулєба. Про це він заявив в інтерв’ю Foreign Policy.

Однак, на його думку, переговори про мир із РФ можуть розпочатися після червневої мирної конференції у Швейцарії. Адже мета України на цій конференції — сформувати "коаліцію країн", яка б підтримала формулу Зеленського (виведення військ РФ на межі 1991 року – ред.). До того ж, Глобальний саміт миру передбачає коаліцію країн, що розділяє загальні принципи. Заручившись підтримкою великої кількості країн, можна розпочати дипломатичну частину врегулювання збройного конфлікту між Україною та Росією.

"Зрештою, не можна покласти край війні без обох сторін", — підсумував глава МЗС.

Нагадаємо, що у квітні 2024-го Туреччина запропонувала новий проект договору, який може заморозити війну в Україні. У відповідь на таку ініціативу влада України зазначила, що немає жодних альтернативних "мирних планів". Єдиний варіант – повне виведення російських військ з території України.

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що влітку 2024 року може розпочатися "шлях до справедливого миру". Він наголосив, що разом із союзниками Україна працює над тим, щоб червневий саміт миру у Швейцарії "справді був глобальним".

Раніше "Телеграф" повідомив, що у США висловилися про можливі переговори України та Росії.