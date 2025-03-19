Путін дозволив BlackRock продати заморожені в РФ активи: що відомо про компанію та чому її всі бояться

Її засновник — фінансовий аналітик Ларрі Фінк, який змінив правила гри в інвестиціях

Компанія BlackRock — один з п'яти західних інвесторів, яким глава РФ Володимир Путін дозволив продати свої заморожені в Росії цінні папери. Діяльність цієї найбільшої у світі інвестиційної компанії оповита чутками та теоріями змови.

"Телеграф" розповідає, що відомо про BlackRock. Її підозрюють у намаганнях керувати світом та не лише. Ми також запитали у штучного інтелекту, що він думає про компанію.

Раніше російська влада блокувала будь-які операції з активами західних інвесторів. Це було відповіддю Росії на арешт валютних резервів РФ за кордоном. Однак тепер продаж дозволено — за умови, що активи будуть викуплені американським хедж-фондом 683 Capital Partners. Експерти з міжнародних фінансів вважають кроки Путіна намаганням встановити прецедент для розблокування активів між Росією та Заходом. Такі дії можуть започаткувати переговори щодо обміну заморожених російських коштів на Заході на іноземні інвестиції в Росії.

Що відомо про BlackRock

BlackRock — найбільша у світі інвестиційна компанія з активами в управлінні на $11,5 трлн. Вона нічого не виготовляє, але впливає на ціни на бензин. Від BlackRock залежить, які країни отримують інвестиції та які технології стануть основою майбутнього.

Її засновник — фінансовий аналітик Ларрі Фінк, який змінив правила гри в інвестиціях. У 1986 році він неправильно передбачив відсоткові ставки, що призвело до втрати $100 млн. Через це Фінк залишив роботу у банку та з партнерами заснував BlackRock — спочатку невелику компанію, що займалася аналізом ризиків інвестиційних портфелів.

Ларрі Фінк Фото triplepundit.com

Домінуючі позиції на світовому ринку BlackRock забезпечили два стратегічні моменти. Перше — система Aladdin, створена компанією програма, що аналізує мільйони фінансових даних і передбачає економічні кризи. Другий фактор успіху — у 2008 році, коли світова фінансова система опинилася на межі краху, уряд США саме BlackRock доручив очистити токсичні активи. Компанія отримала не лише доступ до конфіденційної інформації про найбільші банки, але й шанс краще зрозуміти ризики і слабкі сторони фінансової системи. У результаті за 15 років активи, якими оперує BlackRock, зросли до понад 10 трлн доларів.

Найпотужніший інструмент компанії – ETF (біржові інвестиційні фонди), які мільйони людей використовують для інвестування у пенсії та заощадження. Інвестори часто не розуміють, що компанії з управління активами контролюють їхні кошти і голосують за корпоративні рішення від їхнього імені. Це ставить питання, чи не має BlackRock надмірної влади на фінансових ринках без участі самих інвесторів.

Компанія має частки у 99% найбільших корпорацій світу, серед них:

Apple;

Microsoft;

Amazon;

Tesla;

ExxonMobil.

Ці компанії можуть мати власні корпоративні стратегії, проте BlackRock впливає на їхні рішення через голоси акціонерів. Наприклад, у 2021 році компанія змусила ExxonMobil змінити керівництво та зменшити викиди CO2 (діоксид вуглецю).

Ба більше, BlackRock не лише керує приватними активами, а й активно консультує уряди та центральні банки різних країн. Наприклад, у 2008 році уряд США заплатив компанії $120 млн за аналіз і продаж токсичних активів. Європейський центральний банк звернувся до BlackRock у 2020 році за консультаціями з управління економічною стабільністю.

Колишні співробітники BlackRock працюють у Білому домі. Зокрема Браян Діз, який був інвестиційним директором компанії, а потім очолював Національну економічну раду в адміністрації президента Джо Байдена. До адміністрації Дональда Трампа також входять кілька ексспівробітників BlackRock.

Нещодавно за сприяння адміністрації Трампа BlackRock ухвалила рішення за $23 млрд придбати у Китаю два великих порти на Панамському каналі, який є одною з головних артерій світової торгівлі. У 2022 році стало відомо, що BlackRock продовжувала інвестувати в російські нафтові компанії, які фінансували війну проти України.

Діяльність BlackRock супроводжують конспірологічні теорії

Одна з них полягає у тому, що BlackRock нібито стоїть за найбільш значущими корпораціями світу. Друга вважає, що компанія хоче взяти під контроль ринок житла — мережею гуляють заяви, що BlackRock нібито масово скуповує будинки, хоча це не відповідає дійсності. BlackRock змушена була спростовувати цю інформацію.

Дехто вважає, що BlackRock через свій вплив керує людьми. Цю ідею підживлює те, що її колишні співробітники обіймають державні посади.

У 2024 році російські пропагандисти поширили фейк, нібито 47% території України належить BlackRock. Але їхня фантазія пішла далі — представники компанії нібито попросили не ховати загиблих військових на їхніх землях.

Брехню розвінчали фактчекери литовської версії балтійського медіаконгломерату Delfi. Наприкінці 2022 року президент України Володимир Зеленський дійсно мав дистанційне спілкування з генеральним директором BlackRock Ларрі Фінком. Проте тоді обговорювалися можливі проєкти для допомоги у структуризації фондів на відновлення України.

У 2023 році уряд України підписав угоду з BlackRock та JPMorgan. Йшлося про створення фонду із залучення сотень мільярдів доларів приватних інвестицій для відновлення економіки України, про обмеження на поховання військових не йшлося.

Як BlackRock оцінює штучний інтелект

"Телеграф" поцікавився у нейромережі, як вона оцінює компанію. ШІ назвав BlackRock фінансовим гігантом з величезним впливом завдяки своїм активам і часткам у великих компаніях. Через масштабність діяльності присутність компанії у публічному просторі зросла, проте конспірологічні теорії навколо неї — це радше плід уяви, ніж реальність. За висновком нейромережі, BlackRock "не керують світом із тіні, а просто є дуже ефективними у своїй справі".

Нейромережа пояснила, що виникнення конспірологічних теорій навколо найбільшої у світі інвестиційної компанії пов'язане з тим, що люди бачать у BlackRock символ непрозорої влади. Компанію підозрюють у маніпуляціях глобальною економікою чи навіть у створенні криз для власної вигоди. Але насправді BlackRock — це просто дуже успішна корпорація, команда професіоналів, яка максимізує прибутки з допомогою аналітики та стратегії інвестування.

Як повідомляв "Телеграф", у США анонсували черговий раунд переговорів із російською стороною щодо деталей припинення вогню в Україні. Він відбудеться в Саудівській Аравії 23 березня.