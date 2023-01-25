Привітання з днем Тетяни: душевні музичні привітання українською мовою, картинки та листівки

Цього дня прийнято дарувати символічні подарунки та надсилати красиві та душевні привітання Тетянам

Щороку в січні православні та греко-католики вшановують святу римську мученицю Тетяну. До переходу ПЦУ на новий церковний календар це свято відзначали 25 січня, тепер воно змістилося на 12 січня.

Цього дня усю увагу приділяють дівчатам на ім'я Тетяна, адже вони відзначають свої іменини. Віруючі цього дня ходять до церкви і ставлять свічку святій покровительці Тетяні. Просять її про мудрість та успіхи у навчанні, а незаміжні дівчата просять святу про хорошого нареченого.

"Телеграф" підготував душевні музичні привітання з Тетяним днем ​​у відео українською мовою, а також картинки та листівки, щоб ви могли привітати своїх близьких Тетян зі святом.

Привітання з Тетяниним днем 2026: картинки та листівки

Музичні привітання з Тетяниним днем 2026

