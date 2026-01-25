Винесете з дому щастя і добробут. Що не можна робити 25 січня, щоб не було проблем

Нікому не розповідайте про свої плани на майбутнє

Цієї неділі, 25 січня, за новим церковним стилем відзначається пам’ять святого Григорія Богослова. За старим стилем християни згадують мученицю Тетяну.

Григорій Богослов жив у IV столітті, був блискуче освічений і прославився своєю глибокою мудрістю та видатним красномовством. Ставши архієпископом Константинополя, він відіграв ключову роль в утвердженні православної віри, рішуче протистояв єресям і обстоював чистоту християнського вчення.

Богословські труди святого Григорія, проповіді та послання і сьогодні залишаються неоціненним духовним скарбом православної церкви, а сьогодні його мощі спочивають у Ватикані. Цього дня святкують свої іменини усі чоловіки з ім’ям Григорій.

25 січня християни східного обряду звертаються з молитвами до святителя про духовну мудрість, внутрішній спокій та захист від сумнівів. Григоріїв день традиційно присвячують добрим справам: допомагають нужденним, діляться теплом та підтримкою. Вітаються зустрічі з рідними та друзями, адже щирі розмови та зміцнення сімейних зв’язків цього дня принесуть гармонію та радість.

Фото: freepik

Що не можна робити 25 січня

Виносити сміття – зі сміттям можна винести щастя та добробут із дому.

Відмовляти в підтримці ближньому – погана прикмета, яка може накликати лихо.

Ділитися своїми майбутніми планами — це може притягнути на них невдачу.

Сваритися, кричати та конфліктувати – погані слова і негативні емоції серйозно зашкодять взаєминам.

Народні прикмети 25 січня

Різко потепліло — незабаром раптово похолодає.

Вранці голосно щебечуть птахи — варто чекати на похолодання.

Тепле повітря віщує ранню та погожу весну.

У кого іменини 25 січня

Сьогодні іменини відзначають Григорій, Петро, Семен, Федір та Марія.

Свята та події 25 січня

Міжнародний день без інтернету

День спостереження за погодою (Observe the Weather Day)

День інфузійної медсестри

Всесвітній день допомоги хворим на проказу (World Leprosy Day)

