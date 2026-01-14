День ангела Ніни: красиві листівки зі святом

"Телеграф" зібрав красиві картинки, якими можна привітати іменинницю

У середу, 14 січня, християни східного обряду за новоюліанським календарем відзначають пам’ять рівноапостольної Ніни. У цей день свої іменини святкують усі дівчата, названі на честь святої.

Свята Ніна — просвітниця, яка принесла християнство до Грузії. Вона допомагала людям, славилася зціленнями та невпинно проповідувала християнське вчення. Померла Ніна в Кахетії 14 січня 335 року, у місцевому жіночому монастирі. "Телеграф" підготував добірку красивих листівок і картинок, а також привітання своїми словами.

***

Зі святом, Ніночко! Бажаю тобі прекрасного настрою, життєлюбства, нескінченних емоцій і позитиву, і нехай турбота і любов близьких дарує тобі щастя і радість.

Ніночко, в цей прекрасний день я тебе щиро вітаю! Побажати тобі хочу завжди залишатися такою ж доброю і прекрасною, милою і чудовою, чуйною і неповторною, щирою і бажаною, турботливою і улюбленою, красивою і життєрадісною.

Люба Ніночко, вітаю тебе і від щирого серця бажаю бути яскравим промінцем доброти в цьому світі, не впускати у своє життя смуток і образу, слідувати дорогою щастя і любові. Ніно, нехай на твоїй вулиці завжди буде свято, хай у твоїй душі звучить мелодія мрії!

Мила і чудова Ніно, вітаю тебе з іменинами! Бажаю магії, здійснення бажань. Бажаю, щоб усе складалося чудово в тебе. Нехай будуть сили, терпіння і бажання на здійснення чогось грандіозного і важливого.

Дорога Нінуля, вітаю від душі та щиро тобі бажаю великого щастя та добробуту, неймовірної радості та удачі, вірної любові та краси, великих перемог та прекрасного настрою, безперечного успіху та добра!

Нагадаємо, що цього дня за старим стилем вшановують святого Василя Великого. Раніше "Телеграф" викладав привітання з іменинами Василя 14 січня.