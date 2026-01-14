День ангела Нины: красивые открытки с праздником

"Телеграф" собрал красивые картинки, которыми можно поздравить именинницу

В среду, 14 января, христиане восточного обряда по новоюлианскому календарю отмечают память равноапостольной Нины. В этот день свои именины отмечают все девушки, названные в честь святой.

Святая Нина – просветительница, которая принесла христианство в Грузию. Она помогала людям, славилась исцелениями и проповедовала христианское учение. Умерла Нина в Кахетии 14 января 335 года, в местном женском монастыре. "Телеграф" подготовил подборку красивых открыток и картинок, а также приветствие своими словами.

***

С праздником, Ниночка! Желаю тебе прекрасного настроения, жизнелюбия, нескончаемых эмоций и позитива, и пусть забота и любовь близких дарит тебе счастье и радость.

Ниночка, в этот прекрасный день я тебя поздравляю! Пожелать тебе хочу всегда оставаться такой же доброй и прекрасной, милой, отзывчивой и неповторимой, искренней и желанной, заботливой и любимой, красивой и жизнерадостной.

Дорогая Ниночка, поздравляю тебя и от всей души желаю быть ярким лучиком доброты в этом мире, не впускать в свою жизнь печаль и обиду, следовать дороге счастья и любви. Нина, пусть на твоей улице всегда будет праздник, пусть в твоей душе звучит мелодия мечты!

Милая и прекрасная Нина, поздравляю тебя с именинами! Желаю магии, исполнения желаний. Желаю, чтобы все складывалось у тебя прекрасно. Да будут силы, терпение и желание на осуществление чего-то грандиозного и важного.

Дорогая Нинуля, поздравляю от души и искренне тебе желаю большого счастья и благополучия, невероятной радости и удачи, верной любви и красоты, больших побед и прекрасного настроения, несомненного успеха и добра!

Напомним, что в этот день по старому стилю чествуют святого Василия Великого. Ранее "Телеграф" выкладывал поздравления с именинами Василия 14 января.