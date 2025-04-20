Ніде яблуку впасти: ось так святкують Великдень біля моря в Одесі (відео)

Цілий день а Одесі було тепло

Великдень в Україні святкують 20 квітня — це одне з найбільших християнських свят. Особливо святковою атмосфера виявилася в Одесі, де завдяки чудовій весняній погоді містяни масово вийшли на вулиці.

Про це повідомляють місцеві телеграм канали. Там опублікували відповідні кадри.

Найбільше одеситів зібралося біля моря. На узбережжі люди влаштували справжнє святкування: смажать шашлики, відпочивають на пляжах та насолоджуються теплою погодою. Набережні міста заповнені родинами з дітьми, молоддю та людьми старшого віку.

Міські парки та прибережна зона стали центром святкування для тих, хто після традиційного освячення пасок у церквах вирішив провести решту дня на свіжому повітрі.

Варто також додати, що погода в Одесі 20 квітня ясна цілий день. Опадів не передбачається. Станом на 17:00 температура повітря в Одесі +18 градусів тепла. Ближче до вечора температура впаде до +16 градусів тепла.

Раніше "Телеграф" писав, що в Одесі помітили людину, що йшла вулицею у масці коня. Людям це нагадало главу МЗС РФ Сергія Лаврова.