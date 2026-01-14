Він поховав три імперії: на які "сюрпризи" здатний рік Коня та що він готує Україні зараз

Чому 2026-й змусить здригнутися весь світ і чого чекати Україні

За китайським календарем кожен дванадцятий рік проходить під знаком Коня, і такі періоди вважаються часом швидких змін та несподіваних поворотів історії. Цікаво, що багато переломних подій світової та української історії справді припадали саме на ці роки.

Наступний рік Коня розпочнеться вже 17 лютого 2026 року, і це буде Вогняний Кінь – найбільш динамічний та емоційний варіант цього знаку. Що відбувалося в попередні роки під цим символом, і чому деякі з них змінили хід історії, розповідає "Телеграф".

Які роки належать Коню

Які роки були роками Коня

У минулому столітті рік Коня був дев'ять разів. 1906-го правив Вогняний Кінь, 1918-го – Земляний, 1930-го – Металевий, 1942-го – Водяний, 1954-го – Дерев'яний. Потім цикл повторився: 1966 року знову прийшов Вогняний Кінь, 1978-го – Земляний, 1990-го – Металевий.

У поточному столітті ми вже пережили два такі роки: 2002-й (Водяний Кінь) та 2014-й (Дерев'яний Кінь). Наступний, 2026-й, буде Вогняним Конем.

1918-й: падіння імперій

Цей рік завершив Першу світову війну та поховав одразу кілька великих держав. Розсипались Австро-Угорська, Османська та Російська імперії.

В Україні це був час короткочасної незалежності. 25 січня проголосили IV Універсал УНР про повну самостійність держави. Того ж року при владі перебував гетьман Павло Скоропадський, а в Києві почала працювати Українська Академія наук.

1918 рік. Карта УНР

1930-й: голод та репресії

"Соляний похід". Фото - "Вікіпедія"

Планета переживала найважчий період Великої депресії. В Індії Махатма Ганді організував "Соляний похід" проти британських колонізаторів.

Для України почалася трагедія масової колективізації, що стане початком великого Голодомору 1932-33 років. Влада згорнула українізацію та влаштувала судовий процес над "Спілкою визволення України", знищуючи інтелігенцію.

Колективізація в Україні 1930 років

1942-й: перелом війни

Бої під Ель-Аламейном

Хід Другої світової змінили битва за Сталінград та бої під Ель-Аламейном. США запустили "Мангеттенський проєкт" для створення атомної бомби.

14 жовтня 1942 року в Україні постала Українська повстанська армія. Її метою було відновлення української державності.

УПА

1954-й: початок атомної ери

АЕС в Обнінську

В Обнінську запрацювала перша у світі атомна електростанція. Згодом почали будувати АЕС по всьому СРСР, в тому числі і на території України.

Алжир розпочав боротьбу за незалежність від Франції.

Москва передала Крим зі складу Росії до складу України, офіційно відзначаючи 300-річчя Переяславської ради.

Як Крим передали Україні у 1954 році

1966-й: підкорення космосу та масові репресії українців

У Китаї стартувала "Культурна революція". Це масовий рух, початий вождем китайської комуністичної партії Мао Цзедуном, спрямований проти вищих представників середнього класу — державних службовців, артистів і вчених, що були знищені, ув'язнені, принижені або вигнані з країни.

В той же час СРСР розпочав підкорення космосу — радянський космонавт Олексій Леонов став першою людиною, яка вийшла у відкритий космос.

Арештований Іван Дзюба

КДБ розгорнув масові арешти українських дисидентів. Ці арешти, що торкнулися близько 200 осіб, стали відповіддю радянської влади на зростання національної свідомості та боротьбу інтелігенції за права української мови й культури. Дисидентський рух не вдалося зупинити, попри всі спроби.

1978-й: новий Папа та реформи

Кардинала Кароля Войтилу обрали Папою Римським

Кардинала Кароля Войтилу обрали Папою Римським під ім'ям Іван Павло II – вперше цю посаду зайняв слов'янин.

Ден Сяопін оголосив у Китаї політику "реформ і відкритості", що згодом перетворила країну на економічного гіганта.

Китай, політика реформ та відкритості

1990-й: дорога до свободи

Живий ланцюг, 21 січня 1990 року

Для України це був визначальний рік. 21 січня сотні тисяч людей утворили "Живий ланцюг" між Києвом та Львовом. 16 липня парламент проголосував за Декларацію про державний суверенітет. Восени студенти влаштували "Революцію на граніті" – голодування на майдані в центрі столиці.

Після падіння Берлінського муру офіційно об'єдналася Німеччина. Нельсон Мандела після 27 років у в'язниці вийшов на волю.

2002-й: трагедія в Скнилові

Країни Євросоюзу почали використовувати готівкові євро замість національних валют.

27 липня на авіашоу у Львові сталася Скнилівська катастрофа – найстрашніша трагедія в історії авіаційних показів.

Скнилівська трагедія

Святкова шоу обернулося жахливою трагедією. Винищувач Су-27 упав на глядачів, спричинивши загибель 77 людей.

2014-й: революція та початок війни

Революція Гідності

Перемогла Революція Гідності, президент Янукович втік до Росії. У лютому розпочалася російська агресія: окупація Криму, а потім війна на Донбасі.

Тим часом в Західній Африці спалахнула епідемія Еболи, яка забрала тисячі життів.

Епідемія Ебола

Європейський зонд Philae вперше в історії сів на комету Чурюмова-Герасименко, яку відкрили українські астрономи.

2026-й: що попереду

Блекаут у Києві

Вогняний Кінь прийде 17 лютого 2026 року. Цей знак називають найнеспокійнішим у дванадцятирічному циклі — через його непередбачуваність. Україна продовжує виборювати свою незалежність, попри виснажливі бої на фронті та енергетичні виклики — блекаути й системні руйнування — українці знаходять ресурси для боротьби та відновлення.

У глобальному масштабі 2026-й обіцяє бути не менш бурхливим. Світ остаточно переходить у нову епоху, де старі правила можуть перестати діяти. Вплив штучного інтелекту докорінно змінює життя людей. На цей рік заплановано історичну місію NASA Artemis III — повернення людини на поверхню Місяця. Влітку 2026-го пройде Чемпіонат світу з футболу, який вперше прийматимуть три країни одночасно — США, Канада та Мексика.

