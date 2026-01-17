Це місто в Україні звели на кістках? Що означає назва Костополя в Рівненській області

Волинське місто, засноване в 18 столітті, ховає у своїй етимології відлуння давніх кривавих сутичок

Назви українських міст – це справжні скарбниці історії, легенд і мовних загадок, де кожне слово ховає відлуння минулих подій, природи чи людських доль. Навіть походження назви Луцька досліджували кілька поколінь істориків.

І Костопіль серед них не виняток: його моторошна етимологія нагадує про криваві сутички, що лишили слід у топоніміці Волині. "Телеграф" розповість про це детальніше.

Де розташований Костопіль

Костопіль затишно розташувався у Рівненському районі Рівненської області, на мальовничих волинських землях, за 30 км на схід від Рівного та 50 км на захід від Здолбунова. Місто є серцем Костопільської міської територіальної громади, оточене густими лісами, заказниками та заповідними урочищами, що додає йому шарму природного куточка. Тут перетинаються важливі шляхи — автодорога Київ-Брест та залізниця, роблячи Костопіль зручним транспортним вузлом Волині.

Історично Костопіль був заснований 14 листопада 1783 року, коли король Речі Посполитої Станіслав-Август Понятовський надав дозвіл на заснування тут містечка. До цього на місці сучасного міста існувало село Остальці. Саме з тих часів починається офіційна історія Костополя, хоча сама назва, ймовірно, виникла значно раніше — можливо, ще коли ця територія тільки відновлювалася після стародавніх битв.

Що означає назва міста

Назва Костопіль одразу викликає мурашки — ніби відлуння давньої битви, де поле вкрилось кістками загиблих воїнів. Мовознавці та народні перекази сходяться: слово походить від давньослов’янських "кістки" + "піль" (поле), що означає "поле, усіяне кістками". Можливо, це відлуння сутички з татарами чи іншої кривавої події, яка залишила слід у назві ще до офіційного заснування міста.

Легенда про битви та етимологія

Найпоширеніша версія пов’язує Костопіль із давньою битвою на "полі слави чи смерті", де кістки воїнів стали основою для назви. Корінь "косто-" — від "кістка", а "-піль" — від "піль" (поле) чи навіть грецького "поліс" (місто), утворюючи "місто на кістках" або "кісткове поле". Ця моторошна етимологія відображає події, що передували 1783 році, коли король Станіслав-Август Понятовський видав привілей на заснування містечка на місці села Остальці.​

Костопіль на австрійській мапі 19 століття

Костопіль сьогодні

Сьогодні Костопіль — адміністративний центр громади в Рівненському районі з населенням близько 31 тисячі в місті та 44 тисячі в громаді. Промисловість визначає ритм життя: деревообробні заводи ("Українські лісопильні"), меблева фабрика, склозавод та АТ "Родина" з кондитерськими виробами продовжують традиції старих часів.

Костоліль сучасний

Культура, освіта та пам’ять

Костопіль пульсує культурним життям: будинок культури, музична школа, бібліотеки та краєзнавчий музей зберігають експозиції про воєнні роки та волинський край. Колишнє педагогічне училище підготувало тисячі вчителів, а школи й мистецькі заклади формують нове покоління. Десятки пам’яток — братські могили, історичні місця — нагадують про ХХ століття, доповнені заказниками та заповідними лісами.​

Костопіль — це не лише легенда про кістки, а й символ відродження: від кривавих полів до сучасного міста, де історія оживає в кожній вулиці. Він нагадує про минулі століття, битви й людські долі, що залишили по собі лише сліди в землі та пам’ять у слові.

