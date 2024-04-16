Юний талант "Динамо" нарозхват: претендують клуби Англії та Іспанії

Керівництво "Динамо" поки не збирається розлучатися з футболістом

18-річний нападник київського "Динамо" Матвій Пономаренко може перейти до іншого клубу. До талановитого футболіста виявляє інтерес "Севілья", а також два клуби з АПЛ.

Українцем цікавиться "Вулверхемптон" та "Брентфорд", кольори якого захищає український хавбек Єгор Ярмолюк. Про це повідомляє ТаТоТаке.

Водночас наголошується, що наразі керівництво киян не розглядає питання продажу Пономаренка. Але ситуація може змінитись до наступного літа. "На столі в Ігоря Михайловича (Суркіса — ред.) вже лежать факси з цих клубів, але продаж гравця зараз дуже малоймовірний. Супряга йтиме і Пономаренко майбутній перший форвард "Динамо", — зазначають автори програми.

Пономаренко виступає за "Динамо" U-19. Він відіграв цього сезону 19 матчів і забив 12 голів і встиг дебютувати за дорослу команду в УПЛ, взявши участь у чотирьох матчах.

Раніше "Динамо" піднялося на 2-е місце у турнірній таблиці та відстає лише від "Шахтаря". Столична команда обіграла на виїзді "Олександрію" із мінімальним рахунком 0:1.