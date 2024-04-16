Осічка "Кривбасу" та класичний дует лідерів: огляд туру Прем’єр-ліги

"Динамо" піднялося на 2-е місце у турнірній таблиці та відстає тільки від "Шахтаря"

У понеділок, 15 квітня, завершилася програма 24-го туру української футбольної Прем’єр-ліги, головною несподіванкою якого стала нічия "Кривбасу" у матчі з "Рухом". На тлі перемог "Динамо" та "Шахтаря" команда Юрія Вернідуба опустилася на 3-е місце у турнірній таблиці, а дует лідерів набув "класичного" вигляду. При цьому і донеччани, і кияни провели на дві гри менше "Кривбасу" і "Дніпра-1", що йде на 4-му місці.

Проте гравцям "Кривбасу" варто віддати належне. Команда щонайменше протягом 4/5 турнірної дистанції нав’язувала боротьбу. Та й зараз, без урахування втрачених очок, криворізька команда продовжує "лоскотати нерви" грандам та боротися за медалі. Адже пропущені матчі "грандам" треба ще виграти.

Фатальна нічия у Львові

Втрата очок у матчі з "Рухом" змусила команду Вернідуба опуститися на 3-е місце у таблиці та пропустити вперед київське "Динамо". Крім того, "Кривбас" збільшив відставання від лідера "Шахтаря", який виграв свою гру.

Початок гри залишився за господарями "Львів-Арени". Львів’яни майже одразу почали "високо" зустрічати "Кривбас" та включати щільний пресинг. Тож не дивно, що перший момент створили саме вони. Плюмена вивели віч-на-віч з Маханьковим, але воротар криворіжців зіграв бездоганно, і ногою парирував удар низом. Поступово гості відсунули гру від своїх воріт та провели кілька перспективних атак.

Гра перейшла до центру поля: було багато боротьби та коротких та середніх передач між двома штрафними майданчиками без загострення. Обидва суперники грали обережно, всі чудово розуміли ціну помилки. "Кривбас", терпів, чекав на свій момент, і дочекався. На 45-й хвилині Бандейра віддав чудову розрізну передачу до штрафного майданчика на хід Кожушку, Олег випередив захисника, обіграв Ледвія і з гострого кута відправив м’яч у ворота — 0:1.

Другий тайм розпочався з моменту Плюмена, який із непоганої позиції не влучив у площину. "Кривбас" відповів потужним ударом Вакулка із середньої дистанції, але Ледвій був на місці. "Рух" заволодів мінімальною ініціативою, і в середині тайму йому вдалося відігратися. Таллеса вивели на побачення з Маханьковим по центру, і бразилець, перегравши кіпера, відправив м’яч у порожні ворота — 1:1.

Криворіжці пішли вперед, і вже рухівцям довелося боронитися великими силами. Соса непогано пробив низом метрів із 30, але Ледвій парирував м’яч. Остання 10-хвилинка пройшла в гострих атаках, кожен суперник жадав вирвати перемогу, але фінальний свисток арбітра зафіксував нічию — 1:1.

Огляд матчу "Рух" — "Кривбас"

"Прикро, що пропустили необов’язковий м’яч"

Після гри емоції футболістів "Кривбасу" били через край, що, звісно, можна зрозуміти. Півзахисник Дмитро Хомченковський висловив загальний настрій: "Звичайно, прикро, що згаяли перемогу і їдемо додому лише з одним набраним балом. Прикро, що пропустили необов’язковий м’яч. Провалили центр, коли пропускали. Загалом "Кривбас" виглядав добре. Так, десь був нервовий початок гри, але потім перехопили ініціативу, забили гол. Контролювали гру, але маємо, що маємо зараз.

З іншого боку, гра була непроста, тому одне очко — теж у скарбничку, рухаємось далі, готуємось до наступного матчу проти одеського "Чорноморця".

Нервова перемога "Динамо" з двома тривогами

А ось київське "Динамо" не впустило перемогу у своєму матчі проти "Олександрії", наздогнавши "Кривбас" за очками та обігнавши – за додатковими показниками. Зі стартовим свистком динамівці побігли в атаку, але перша небезпека виникла у володінь Бущана. Втім, Кулаков не встиг замкнути простріл Мартинюка з лівого флангу.

Далі вже динамівці почали створювати моменти. Удар Андрієвського, який зіграв на добиванні після невдалої спроби захисників господарів подалі вибити м’яч, заблокували, а Волошин після зручного пасу Шапаренко не зміг переграти голкіпера з гострого кута. Найкращий момент у першій половині тайму мав Ванат. На 28-й хвилині Вівчаренко, відібравши м’яч у суперника у центрі поля, вивів до воріт Владислава, але динамівець пробив поряд зі штангою.

Здавалося, що гол у ворота господарів ось-ось назріває, але в хід гри втрутилася повітряна тривога. Після півтора-годинної паузи гра відновилася, але господарі вже виглядали на рівних із "Динамо". Більше того, наприкінці тайму Волошин двічі зіграв грубо проти Логінова, послідовно заробивши попередження та вилучення. І залишивши свою команду у меншості.

Після перерви вже господарі, маючи на одного гравця більше, мали ініціативу. Футболісти "Олександрії" робили переважно ставку на флангові подачі, але до справді небезпечних моментів у володінь Бущана вони не наводили. Був свій момент і у динамівців, коли захисник господарів Шевченко невдало зіграв на перехопленні, але одразу виправив власну помилку, заблокувавши добивання Шапаренка.

А на 59-й хвилині повітряна тривога на Кіровоградщині вдруге перервала матч, цього разу пауза затяглася трохи більше ніж на півгодини. Після відновлення гри "Динамо" досить швидко забило єдиний у матчі та переможний гол. Бражко пішов у жорсткий відбір проти Кравченка, заволодів м’ячем, розігнав атаку до штрафного майданчика, віддав пас на Шапаренка, Микола спробував обіграти опонента, але був заблокований, натомість м’яч відскочив назад до Бражка, який з меж штрафного майданчика вбив м’яч під поперечину — 0:1.

До фінального свистка було ще багато часу, коли господарі намагалися відчайдушно відігратися. Щоправда, нічого вигадати, окрім чергових флангових навісів та далеких пострілів, підопічні Руслана Ротаня не змогли — всі удари блокувалися надійним захистом гостей. А другий гол "Динамо" у виконанні Шапаренка було забито з офсайду.

Огляд матчу "Олександрія" — "Динамо"

"Шахтар" продовжує переможну серію

Матч проти "Ворскли" у Полтаві став сьомим поспіль переможним для "гірників" в офіційних іграх. А у чемпіонаті України донецька команда виграє дев’ять ігор поспіль – з грудня минулого року. Останні нічия, а перед нею дві поразки поспіль були у листопаді 2023-го. Після цього команда втрачала очки лише у єврокубках.

У грі в Полтаві "помаранчево-чорні" могли забивати вже на перших хвилинах, коли Сікан замикав на дальній штанзі скидання Бондаренка, але не влучив у ворота. Надалі команди обмінювалися не надто гострими атаками, поки на 21-й хвилині підопічні Маріно Пушича змогли провести швидку атаку і відкрити рахунок: Судаков здійснив перехоплення в середині поля, Кевін промчав з м’ячем лівим флангом, увійшов у штрафний майданчик і віддав направо Зубкову, удар Олександра парирував голкіпер, але першим на добиванні був Данило Сікан — 0:1. Надалі моменти мали як господарі – для того, щоб зрівняти рахунок, так і донеччани – щоб збільшити перевагу. Але цей гол так і залишився єдиним у грі.

Цікаво, що на 58-й хвилині "Шахтар" залишився у меншості. В атаці Кевін прострілив, Сікан пробив у дотик — Ісенко врятував полтавців, а Зубков у спробі зіграти на добиванні зачепив ногою голову воротаря, за що побачив пряму червону картку від арбітра Олександра Омельченка. Отримавши чисельну перевагу, "Ворскла" кинулася відіграватися, але "гірники" діяли чітко та надійно в обороні та не дозволили супернику нічого створити поблизу свого штрафного майданчика. Своєю чергою самі "помаранчево-чорні" також могли збільшити рахунок, коли Судаков класним пасом виводив на ворота Бондаренка, але Артема в останній момент від м’яча відтіснив Павлюк. Заключні хвилини видалися нервовими, а на останній кутовий у штрафну зону гостей прийшов навіть кіпер полтавців, однак Різник упевнено зіграв на виході та забрав м’яч.

Огляд матчу "Ворскла" — "Шахтар"

Образлива нічия: "Дніпро1" вибуває з гонки?

А у понеділок, в останньому матчі туру "Дніпро-1" не зміг переграти харківський "Металсіт 1925" і, здається, остаточно вибув із гонки за медалі. За 6 турів до кінця чемпіонату у "дніпрян" 4-очкове відставання від "Кривбасу", а з урахуванням настрою та якості гри команди Юрія Вернідуба, ліквідувати це відставання буде дуже непросто. До того ж, самі гравці "Дніпра-1" не користуються "подарунками" від суперника.

При цьому втрата очок виявилася образливою для номінальних гостей київської арени "Лівий берег". Гості одразу захопили територіальну ініціативу, коли харків’яни почали дуже жорстко зустрічати гравців гостей і вже у стартові хвилини серйозно дісталося Пасичу та Очеретько. При цьому суддя зустрічі Анастасія Романюк. яка загалом за статистикою не часто показує картки й цього разу вирішила не попереджати гравців "Металіста 1925". Першим у "дніпрян" повів пристрілку Сарапій — дальній удар був трохи неточний, після чого вже з-за меж штрафного майданчика пробив і Очеретько, заробивши кутовий. А перший по-справжньому гострий момент дніпряни створили на 17-й хвилині, коли Очеретько головою замикав Мірошниченков навіс — поруч зі стійкою. У результаті ця перевага далася взнаки ще до середини тайму, коли Сарапій чудовим пасом знайшов у штрафному майданчику Гуцуляка, а той гарно розібрався і з захисником, і з голкіпером, 1:0.

Свою перевагу гостьова команда оберігала аж до останньої атаки у цьому матчі. Але… На 93-й хвилині Сарапій у підкаті блокує удар Юсова, вибиваючи м’яч на кутовий, а після подачі Юсова м'яч підхопив Імереков і з другої спроби після відскоку від перекладини добиває м’яч у ворота -1:1. Одразу після розіграшу м’яча гравцями "Дніпра-1" із центру поля пролунав фінальний свисток.

Огляд матчу "Металіст-1925" — "Дніпро-1"

Результати матчів 24-го туру

Відрив "Шахтаря" у таблиці

Таким чином, гірники набрали 52 очки і лідирують у таблиці в гордій самоті та з пристойним відривом. У "Динамо" та "Кривбасу" по 48 балів, у "Дніпра-1" — 44, "Руху" — 40. Але все це з однією істотною поправкою — якщо у 3-5 команд проведено по 24 гри, то "Шахтар" та "Динамо" мають по дві гри в запасі. І обидві – з колективами із середини та нижньої частини турнірної таблиці.

Турнірна таблиця після 24-го туру

Вже найближчої середи "Динамо" проведе пропущену раніше формально виїзну гру із закарпатським "Минаєм" з однойменного села під Ужгородом. Матч пройде на столичному стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського. А у четвер "Шахтар" буде гостем столичної арени "Лівий берег", де зіграє проти середняка нинішнього сезону УПЛ луганської "Зорі".

Варто припустити, що обидва гранди свої матчі виграють. А значить, перевагу в таблиці перед наступним 25-м туром "Шахтар" та "Динамо" лише збільшать.