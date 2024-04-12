Чемпіонат України з футболу, 24 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

Боротьба за чемпіонство в УПЛ у самому розпалі

У суботу, 13 квітня, матчем "Оболонь" — "Минай" стартує 24-й тур чемпіонату України з футболу сезону 2023/24. У минулому турі "Минай" дав бій "Поліссю", але поступився.

З розкладом та результатами всіх ігор Української прем’єр-ліги (УПЛ) можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. Де дивитися ігри у вашому регіоні можна дізнатися тут. У центральному поєдинку туру зустрінуться "Ворскла" та "Шахтар". "Динамо" зіграє проти "Олександрії".

Розклад, результати та відеоогляди матчів 24 туру УПЛ сезону 2023/24 (оновлюється)

Субота, 13 квітня

"Оболонь" — "Минай" — 13:00

"Олександрія" — "Динамо" — 15:30

"Рух" — "Кривбас" — 18:00

Неділя, 14 квітня

"Ворскла" — "Шахтар" — 13:00

"Зоря" — "Чорноморець" — 15:30

"Полісся" — "Колос" — 18:00

Понеділок, 15 квітня

ЛНЗ — "Верес" — 15:30

"Металіст-1925" — "Дніпро-1" — 18:00

Турнірне становище команд УПЛ після 23 туру

Раніше повідомлялося, що спортивний директор "Шахтаря", легенда Гірників Даріо Срна потрапив у скандал через пост у соцмережах. Примітно, що донецький клуб нещодавно покарав гравця за подібний випадок.