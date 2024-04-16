Юный талант "Динамо" нарасхват: претендуют клубы Англии и Испании

Руководство "Динамо" пока не собирается расставаться с футболистом

18-летний нападающий киевского "Динамо" Матвей Пономаренко может перейти в другой клуб. К талантливому футболисту проявляет интерес "Севилья", а также два клуба из АПЛ.

Украинцем интересуется "Вулверхэмптон" и "Брентфорд", цвета которого защищает украинский хавбек Егор Ярмолюк. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Вместе с тем, отмечается, что в настоящее время руководство киевлян не рассматривает вопрос продажи Пономаренко. Но ситуация может измениться до следующего лета. "На столе у Игоря Михайловича (Суркиса — ред.) уже лежат факсы из этих клубов, но продажа игрока сейчас очень маловероятна. Супряга будет уходить и Пономаренко будущий первый форвард "Динамо", — отмечают авторы программы.

Пономаренко выступает за "Динамо" U-19. Он отыграл в этом сезоне 19 матчей и забил 12 голов и успел дебютировать за взрослую команду в УПЛ, приняв участие в четырех матчах.

Ранее "Динамо" поднялось на 2-е место в турнирной таблице и отстает только от "Шахтера". Столичная команда обыграла на выезде "Александрию" с минимальным счетом 0:1.