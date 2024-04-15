Екс-тренер "Динамо" може очолити турецький суперклуб

Повідомляється, що Луческу погодив контракт із "Бешикташем" і може стати новим тренером команди після Фернандо Сантуша.

Екс-тренер київського "Динамо", 78-річний турецький фахівець Мірча Луческу досяг угоди з босами "Бешикташа" та може стати новим тренером команди після того, як клуб звільнив португальця Фернанду Сантуша. Португалця було звільнено з посади після нічиєї (1:1) у матчі з "Самсунспором" в останньому турі Суперліги.

Згідно з джерелами iAMsport.ro, близькими до Мірчі Луческу, румунський тренер веде переговори з "Бешикташем" вже кілька тижнів. Сам тренер не відповів на дзвінки журналістів.

Для Луческу це буде не перший досвід роботи в турецькому чемпіонаті загалом і в "Бешикташі", зокрема. Він тренував "орлів" з 2002 по 2004 рік, і за цей час йому вдалося виграти титул чемпіона свого першого ж сезону з командою. Румунський фахівець також очолював "Галатасарай", де виграв ще два трофеї — чемпіонство у 2001 році та Суперкубок Європи того ж року. Востаннє Мірча Луческу був пов’язаний із турецьким футболом у період з 2017 по 2019 рік, коли він був тренером національної збірної.

Залишивши київське "Динамо" 3 листопада 2023 року, Мірча Луческу не зміг залишитися осторонь футболу. Його можна було побачити на багатьох матчах румунської Ліги 1, особливо у Бухаресті, на домашніх іграх "Динамо" та "Рапіда". Крім того, "Луче" бере активну участь у житті "Динамо" і, на прохання керівництва команди, кілька разів приходив на тренування і надавав підтримку Желько Копічу.

Положення "Бешикташа" в турнірній таблиці поточного сезону набагато нижче за очікування, враховуючи, що всього три роки тому їм вдалося завоювати чемпіонський титул. "Орли" посідають 4-е місце з 48 очками, відстаючи від лідера "Галатасарая" на астрономічну відстань — 36 очок.

Переговори з Мірчею Луческу з "Бешикташем" були цілком очікувані, адже восени вже велися серйозні переговори про співпрацю. Раніше також повідомлялося, що румунський фахівець укладе угоду з клубом з рідної країни.