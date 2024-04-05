Після побиття фанатами легенда "Динамо" залишилася без роботи у Польщі

Тренера звільнили із "Заглембе" після невдалої серії матчів

Екс-наставник київського "Динамо" Олександр Хацкевич залишив пост головного тренера польського клубу "Заглембе" Сосновець. Команда посідає останнє місце у турнірній таблиці другого дивізіону чемпіонату Польщі, а у попередньому турі була розгромлена у принциповому матчі проти "Катовіце", в якому тренер ввів ноу-хау (0:4).

Про розірвання контракту з тренером повідомляє Трибуна. У самому клубі офіційно цю інформацію ще не підтвердили.

За даними видання, з команди другого дивізіону Польщі також пішов інший білоруський фахівець Михайло Залевський, який працював спортивним директором. Контракти було розірвано за взаємною згодою сторін.

Хацкевич розпочав роботу в "Заглембі" у січні 2024 року, підписавши контракт до кінця сезону. У шести матчах під його керівництвом "Заглембе" набрав лише 2 очки (дві нічиї за 4 поразки), і замикає турнірну таблицю другого дивізіону чемпіонату Польщі.

Раніше повідомлялося, що тренера побив натовп розлючених фанатів. Вони прийшли на тренування команди та не стримали емоції.