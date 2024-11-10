У Росії зажадали в олімпійського чемпіона повернути борг: він хоче очолити МОК

У РФ у будь-який спосіб хочуть повернутися в міжнародний спорт

Член комітету Держдуми зі спорту Дмитро Свищев заявив, що олімпійський чемпіон Москви-1980 і Лос-Анджелеса-1984 у бігу на 1500 метрів, голова World Athletics і кандидат на пост президента Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Себастьян Коу має дякувати Росії за олімпійську нагороду в Москві. Річ у тому, що Велика Британія бойкотувала ті Ігри, а Коу переміг у СРСР під олімпійським прапором.

Відповідну заяву Свищева наводить vseprosport.ru. До речі, на посаді глави World Athletics Себастьян приймав жорсткі рішення щодо РФ ще до повномасштабного вторгнення путінських військ в Україну.

"У Коу взагалі дуже багато пов’язано з Росією. Він повинен за все у своїй кар’єрі дякувати Росії та Радянському Союзу. У Москві він став олімпійським чемпіоном у 1980 році, причому Велика Британія тоді бойкотувала Ігри, тому він поїхав до нас самостійно під прапором Олімпійського руху.

Іронія долі практично. Приїхав та виграв – крутий мужик. Тоді він думав про спорт, а не про політику", — заявив Свищев.

Дмитро Свищев

У мережі лише посміялися зі слів російського депутата.

Нагадаємо, у Скоп’є (Північна Македонія) відбулася церемонія нагородження Athlete of the Year Awards-2024. На ній олімпійська чемпіонка Парижа Ярослава Магучіх була визнана найкращою легкоатлеткою року.