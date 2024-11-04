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У Перу блискавка вбила футболіста на полі, жахливий момент потрапив на відео

Автор
Олена Руденко
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Блискавка під час матчу
Блискавка під час матчу. Фото Колаж "Телеграфу"

Ще один спортсмен у важкому стані

У Перу футболіст загинув від удару блискавки по футбольному полю. Сильна гроза вибухнула під час матчу між Хувентуд Беллавіста та Фамілія Чокка у місті Чіча на стадіоні Coto Coto.

У першому таймі через грозу арбітр вирішив зупинити зустріч. Коли футболісти йшли з поля, в нього вдарила блискавка, вони впали. 34-річний захисник Хосе Уго Де ла Крус Меса загинув на місці, повідомляє footboom1.

Ще один футболіст, воротар, зазнав серйозних опіків. Він перебуває у критичному стані.

Як пише Sportarena, у Перу трагедія викликала великий резонанс. Уболівальники незадоволені запізнілою реакцією офіційних осіб на складні погодні умови. Через це вони порушують питання безпеки матчів регіонального рівня.

Як розповідав "Телеграф", 29 серпня у селі Прямобалка Арцизької міської громади Болградського району Одеської області горіла місцева церква. Причиною пожежі стала блискавка, яка вдарила у храм.

Ми також писали, що у російському Підмосков’ї у липні блискавка вдарила людей перед військовим храмом. Постраждало четверо людей.

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#Перу #Блискавка #Футболіст