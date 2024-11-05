Саме в Росії звинувачували спортсменку у тому, що вона чоловік

У Росії на рівні Держдуми знову звинуватили Міжнародний олімпійський комітет (МОК) у некомпетентності через боксерку з Алжиру Іман Хеліф. У мережі з’явилося "розслідування", згідно з яким Хеліф — чоловік.

З такою заявою виступив французький журналіст Джаффар Айт Аудіа у виданні lecorrespondant. Російські пропагандисти відразу підхопили новину з ненадійного джерела, яке дає вирізки з непідтвердженого медичного звіту про статеву приналежність спортсменки.

"Від імені всього міжнародного співтовариства ми вимагаємо вибачень від керівництва МОК, зокрема від Томаса Баха, який, попри здоровий глузд, поставив особисті інтереси понад усе.

Він повинен стати навколішки перед ображеними дівчатами та всім боксерським співтовариством, повернути медалі та визнати свою брехню! Прокиньтеся, ви обісралися!" — написав президент Міжнародної асоціації боксу (IBA) Умар Кремльов.

"МОК зараз має терміново провести розслідування стосовно Хеліф. Усі результати говорять про те, що даний спортсмен більше чоловік, ніж жінка. Як її взагалі могли допустити на жіночі змагання?

Чоловік просто взяв і побив усіх дівчат, завоювавши золоту медаль. Підсумком розслідування МОК має бути позбавлення цієї золотої олімпійської медалі, а також позбавлення акредитації всіх тих, хто приймав рішення про допуск Хеліф на змагання", – сказав член комітету Держдуми РФ зі спорту Дмитро Свищев.

"Це створило небезпечний прецедент для світового спорту. Тепер таких спортсменів на Олімпіадах буде тільки більше, вони перемагатимуть у нерівному суперництві.

Щодо Хеліф, то незрозуміло, як при народженні її визначили жінкою, і що сталося далі”, – сказала депутат Держдуми та олімпійська чемпіонка у ковзанярському спорті Світлана Журова.

Зазначимо, за інформацією французького журналіста, у витримці з "медичного висновку" Хеліф є інформація, що вказує на наявність у неї XY-хромосоми та тестикул. Крім того, у "звіті" сказано, що спортсменка не має матки і яєчників, а також підтверджено наявність мікропеніса, що нагадує збільшений клітор. Гормональний тест нібито показав, що рівень тестостерону у крові Іман знаходиться на типовому для чоловіків рівні. Ці дані нібито було взято з лікарень Парижа та Алжиру.

Нагадаємо, всі звинувачення проти Іман раніше будувалися на рішенні проросійської організації IBA. IBA на чемпіонаті світу-2023 дискваліфікувала спортсменку перед фіналом, заявивши, що вона не змогла "пройти тест на відповідність статі". Рішення про дискваліфікацію алжирки приймав особисто друг Путіна Кремльов, який заявив, що у алжирки виявили хромосоми XY. Щоправда, деталі цього "дослідження" не було опубліковано. До речі, МОК не визнає IBA через корупцію та вплив РФ. Багато країн вступають до нової боксерської організації — World Boxing.