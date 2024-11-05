З татамі на подіум: Білодід блиснула фігурою у відвертій сукні (фото)

Спортсменка має модельну зовнішність

Відома українська дзюдоїстка Дар’я Білодід все ще не визначилася із продовженням спортивної кар’єри. Бронзова призерка Олімпіади в Токіо веде популярний блог, який, можливо, приведе українку в модельний бізнес.

Напередодні 24-річна Дар’я поділилася в Instagram серією фотографій, зроблених минулого місяця. На одному з вечорів у жовтні 2024 року Білодід засвітилася на публіці в яскраво-червоній сукні, яка підкреслювала її ідеальну фігуру. Також дзюдоїстка поділилася й іншими знімками.

"Ваша улюблена рубрика. Випадкові фото жовтня", — підписала знімки спортсменка.

Дарія Білодід

"Ноги — вогонь!", "Красуня", "З татамі на подіум можна легко! Вогняна красуня", "Сильна і красива", — у мережі із захопленням прокоментували нові фото спортсменки.

Нагадаємо, на Олімпійських іграх у Парижі у стартовому поєдинку українська "Анаконда" зустрілася проти представниці Кірибаті — Нери Тібви. Білодід іпоном перемогла 15-річну Неру за кілька секунд, викликавши суперечки в мережі. У наступному раунді українка поступилася японці Харуку Фунакубо. До речі, на Іграх у Франції українці вибороли 12 медалей.

Після невдачі на Іграх-2024 Дар’я відпочила в Греції, а також вирушила подорожувати до Баку (Азербайджан).