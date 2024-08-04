Магучіх виграла "золото" на Олімпіаді, Геращенко — "бронзу" (відео)

Дві українки потрапили на подіум Олімпійських ігор

У неділю, 4 серпня, на Олімпійських іграх у Парижі відбувся жіночий фінал у секторі для стрибків у висоту. Україну на змаганнях представляли Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко.

Перемогу на турнірі здобула Магучіх, якій підкорилася планка на висоті 2 м (перша спроба). Про це повідомляє "Телеграф".

Нікола Оліслагерс з Австралії стала другою з результатом 2 м (3-тя спроба). Геращенко не зуміла подолати висоту 1,98 м, але зуміла виграти бронзову медаль, яку вона поділила з австралійкою Елеонор Паттерсон.

Повне відео жіночого фіналу Олімпіади-2024 зі стрибків у висоту

Магучіх є бронзовою призеркою Олімпіади у Токіо, а також багаторазовою чемпіонкою Європи та світу. Геращенко на останньому чемпіонаті Європи виграла "бронзу".

Нагадаємо, Ірина та Ярослава без проблем подолали кваліфікацію, а ось українка Юлія Левченко вилетіла з олімпійського турніру достроково.

Перед Олімпійськими іграми Магучіх виступила феноменально в Парижі. Вона зуміла подолати планку на висоті 2,10 м, побивши світовий рекорд, який тримався не одне десятиліття. Це сталося в рамках етапу "Діамантової ліги" у столиці Франції. Після цього тріумфу на Ярославу раптово наїхав мер Дніпра Борис Філатов, після чого відомий коментатор заступився за рекордсменку.

Таким чином, на Олімпіаді-2024 українці зуміли виграти 5 медалей. Першу нагороду Україні принесла шаблістка Ольга Харлан, а другу – стрілець Сергій Куліш. Напередодні українські фехтувальники виграли "золото" у команді.