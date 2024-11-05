"Моя особлива осінь": українська чемпіонка показала животик, що округлився (фото)

Знаменита спортсменка чекає на первістка

Українська каратистка, срібна призерка Олімпійських ігор у Токіо Анжеліка Терлюга поділилася в соцмережах кадрами зі своєї осінньої фотосесії. До речі, минулого сезону вона стала номером один у своїй ваговій категорії (до 55 кг).

На фото, опублікованих в Instagram, можна помітити, що у 32-річної спортсменки округлився животик. Анжеліка оголосила про вагітність у серпні 2024 року.

"Моя особлива осінь", — підписала знімки Анжеліка.

Зазначимо, Анжеліка вийшла заміж за тренера з карате Володимира Зарецького. Церемонія відбулася 2021 року.

Нагадаємо, на чемпіонаті світу з карате-2023 стався скандал за участю Терлюги. У півфіналі Анжеліка перемогла представницю Болгарії Івет Горанову (14-11), проте болгари протестували через проблеми з таймером, а організатори вирішили "відновити" дуель з рахунку 5:4 на користь Івет. Горанова, уникаючи бою, виграла поєдинок із рахунком 6:4. Після цього Анжеліка жорстко звернулася до організаторів. Додамо, що на Європейських іграх-2023 українка перемогла Горанову у битві за "золото".