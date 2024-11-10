В России потребовали у олимпийского чемпиона вернуть долг: он хочет возглавить МОК

В РФ любыми способами хотят вернуться в международный спорт

Член комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев заявил, что олимпийский чемпион Москвы-1980 и Лос-Анджелеса-1984 в беге на 1500 метров, глава World Athletics и кандидат на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК) Себастьян Коу должен благодарить Россию за олимпийскую медаль в Москве. Дело в том, что Великобритания бойкотировала те Игры, а Коу победил в СССР под олимпийским флагом.

Соответствующее заявление Свищева приводит vseprosport.ru. К слову, на посту главы World Athletics Себастьян принимал жесткие решения по РФ еще до полномасштабного вторжения путинских войск в Украину.

"У Коу вообще очень многое связано с Россией. Он должен за все в своей карьере благодарить Россию и Советский Союз. В Москве он стал олимпийским чемпионом в 1980 году, причем Великобритания тогда бойкотировала Игры, поэтому он поехал к нам самостоятельно под флагом Олимпийского движения.

Ирония судьбы практически. Приехал и выиграл – крутой мужик. Тогда он думал о спорте, а не о политике", — заявил Свищев.

Дмитрий Свищев

В сети лишь посмеялись над словами российского депутата.

Напомним, в Скопье (Северная Македония) состоялась церемония награждения Athlete of the Year Awards-2024. На ней олимпийская чемпионка Парижа Ярослава Магучих была признана лучшей легкоатлеткой года.