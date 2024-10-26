Магучіх виграла престижну нагороду: українка у вечірній сукні зачарувала публіку

Українка провела свій найкращий сезон у кар’єрі

У суботу, 26 жовтня, у Скоп’є (Північна Македонія) відбулася церемонія нагородження Athlete of the Year Awards-2024. Олімпійська чемпіонка Парижа Ярослава Магучіх була визнана найкращою легкоатлеткою року.

Про це повідомляє European Athletics у соцмережі Х. Представниця України вперше виграла цю нагороду. У 2013 році подібний титул у чоловіків завоював українець Богдан Бондаренко.

У 2024 році Ярослава стала чемпіонкою Європи, виграла кілька етапів "Діамантової ліги" та фінал сезону в Брюсселі, здобула "золото" на Олімпійських іграх у Парижі та встановила новий рекорд у стрибках у висоту (2,10 м). Додамо, що Ярослава прийшла на церемонію у гарній вечірній сукні.

"Це був, як мені здається, найуспішніший рік для мене. Тому що багато мрій збулися. Особливо світовий рекорд і золота олімпійська медаль для моєї країни.

Але для мене як для спортсменки та українки важлива кожна перемога, бо це моя можливість говорити про ситуацію у моїй країні, про те, що ми продовжуємо боротися на різних полях", – сказала Магучіх.

Ярослава Магучіх на церемонії нагородження у Скоп’є. Фото: Getty Images

Ярослава Магучіх на церемонії нагородження у Скоп’є. Фото: Getty Images

Ярослава Магучіх на церемонії нагородження у Скоп’є. Фото: Getty Images

Ярослава Магучіх на церемонії нагородження у Скоп’є. Фото: Getty Images

Ярослава Магучіх на церемонії нагородження у Скоп’є. Фото: Getty Images

У чоловіків найкращим легкоатлетом Європи був визнаний шведський стрибун з жердиною Арман Дюплантіс, який у 2024 році виграв ЧЄ, ЧС, Ігри-2024, а також тричі бив свій світовий рекорд.

У міжсезоння Магучіх не лише відпочиває, а й "підробляє" моделлю. Нещодавно легкоатлетка знялася для журналу Vogue UA. Також Ярослава знялася у рекламі київської кондитерської.