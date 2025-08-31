Гравці збірної Росії "продали батьківщину": суд виніс смішний вирок

Гандболісти збірної РФ спеціально програвали, щоб заробити

Суд у Москві (Росія) оголосив вирок у справі російських гандболістів, який організували договірні матчі на юнацькому чемпіонаті Європи-2021. Гравці збірної РФ через третіх осіб робили ставки у букмекерських конторах та забезпечували необхідний для незаконного збагачення результат.

Про це повідомляє ТАСС. За інформацією джерела, сімом гандболістам Георгію Кириленкe, Данилу Дмитрієву, Олександру Морозову, Микиті Гогольову, Максиму Єрмоліну, Дмитру Кандибіну та Дмитру Фролову призначено штрафи від 300 до 350 тис. рублів (від 155 до 180 тисяч грн, — Ред.).

Суд визнав колишніх гандболістів юнацької збірної Росії винними за статтею 184 КК РФ (надання протиправного впливу на результат офіційного спортивного змагання або видовищного комерційного конкурсу).

У серпні 2021 року на ЧЄ з гандболу U-19 збірна РФ програла Данії з рахунком 26:38. Семеро гандболістів збірної Росії змовилися, щоб поступитися Данії. Встановлено, що їм заплатили по 200 тисяч рублів (103 тис. грн. – Ред.). Усі семеро визнали свою провину.

У РФ висміяли вирок судді. Користувачі вважають, що ці спортсмени "продали батьківщину", а відбулися смішним штрафом.

Раніше повідомлялося, що китайський хокейний клуб "Шанхай Дрегонс", який нещодавно переїхав до Санкт-Петербурга, має намір перейменувати найкращий російський хокейний стадіон. Це викликало істерику в Росії.