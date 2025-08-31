Игроки сборной России "продали родину": суд вынес смешной приговор

Гандболисты сборной РФ специально проигрывали, чтобы заработать

Суд в Москве (Россия) объявил приговор в деле российских гандболистов, который организовали договорные матчи на юношеском чемпионате Европы-2021. Игроки сборной РФ через третьих лиц делали ставки в букмекерских конторах и обеспечивали необходимый для незаконного обогащения результат.

Об этом сообщает ТАСС. По информации источника, семерым гандболистам Георгию Кириленко, Даниилу Дмитриеву, Александру Морозову, Никите Гоголеву, Максиму Ермолину, Дмитрию Кандыбину и Дмитрию Фролов назначены штрафы от 300 до 350 тыс. рублей (от 155 до 180 тысяч грн, — Ред.).

Суд признал бывших гандболистов юношеской сборной России виновными по статье 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса).

В августе 2021 года на ЧЕ по гандболу U-19 сборная РФ проиграла Дании со счетом 26:38. Семеро гандболистов сборной России вступили в сговор, чтобы уступить Дании. Установлено, что им заплатили по 200 тысяч рублей (103 тыс. грн, — Ред.). Все семеро признали свою вину.

В РФ высмеяли приговор судьи. Пользователи считают, что данные спортсмены "продали родину", а отделались смешным штрафом.

