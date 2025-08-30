Ганебний вчинок уболівальника на US Open завірусився в мережі (відео)
-
-
Маленький уболівальник хотів отримати сувенір від спортсмена
Польський тенісист Каміль Майхшак у 5-сетовому поєдинку здолав "нейтрального" росіянина Карена Хачанова на Відкритому чемпіонаті США-2025. Після перемоги поляк роздавав автографи, а також подарував свою кепку маленькому вболівальнику.
Проте кепку у юного фаната відібрав дорослий. Момент потрапив на відео та завірусився у мережі, передає "Телеграф".
На кадрах видно, як дорослий чоловік вихоплює кепку з рук хлопчика, а потім ховає її у сумці дружини. Це відео моментально розлетілося в мережі та дійшло до Майхшака.
Польський тенісист попросив у своїх соцмережах знайти хлопчика. Через деякий час тенісист зустрівся з юним фанатом, подарував йому кепку, а також поговорив із ним.
До речі, в Інтернеті знайшли й "героя" відео, який відібрав кепку у дитини. Ним виявився польський бізнесмен. Користувачі масово критикують його у соцмережах.
Нагадаємо, на US Open-2025 стався черговий скандал із російським тенісистом Данилом Медведєвим. "Нейтральний" росіянин влаштував циркове шоу у поєдинку проти Бенжамена Бонзі із Франції. Під час гри у Медведєва зірвало дах і він демонстративно показував непристойні жести, ображав суддю, а після гри розбив ракету.