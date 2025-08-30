Ганебний вчинок уболівальника на US Open завірусився в мережі (відео)

Маленький уболівальник хотів отримати сувенір від спортсмена

Польський тенісист Каміль Майхшак у 5-сетовому поєдинку здолав "нейтрального" росіянина Карена Хачанова на Відкритому чемпіонаті США-2025. Після перемоги поляк роздавав автографи, а також подарував свою кепку маленькому вболівальнику.

Проте кепку у юного фаната відібрав дорослий. Момент потрапив на відео та завірусився у мережі, передає "Телеграф".

На кадрах видно, як дорослий чоловік вихоплює кепку з рук хлопчика, а потім ховає її у сумці дружини. Це відео моментально розлетілося в мережі та дійшло до Майхшака.

Польський тенісист попросив у своїх соцмережах знайти хлопчика. Через деякий час тенісист зустрівся з юним фанатом, подарував йому кепку, а також поговорив із ним.

Каміль Майхшак за допомогою Інтернету знайшов того самого хлопчика, у якого відібрали кепку

Каміль Майхшак та юний фанат тенісу

До речі, в Інтернеті знайшли й "героя" відео, який відібрав кепку у дитини. Ним виявився польський бізнесмен. Користувачі масово критикують його у соцмережах.

