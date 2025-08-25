Російський тенісист влаштував скандал на US Open-2025: не витримала навіть дружина (відео)

"Нейтральний" спортсмен закотив істерику у першому ж матчі

У неділю, 25 серпня, у стартовий день на Турнірі Великого Шлему (ТВШ) US Open-2025 стався черговий скандал із російським тенісистом Данилом Медведєвим. "Нейтральний" росіянин влаштував циркове шоу у поєдинку проти Бенжамена Бонзі із Франції.

Про це повідомляє "Телеграф". Представник РФ програв французу з рахунком 6:3, 7:5, 6:7 (5), 0:6, 6:4.

Під час гри у Медведєва зірвало дах і він демонстративно показував непристойні жести. Однак кульмінація шоу сталася пізніше.

У 3-му сеті Бонзі подавав на сет та матч. На матчбол (друга подача француза) на корт помилково вийшов фотограф, який вирішив, що поєдинок завершився. Суддя вирішив переграти першу подачу Бенжамена (усе в рамках правил — Ред.). Медведєв після цього розлютився і почав тривалу суперечку з рефері, яка завершилася нічим. До речі, француз не зміг виграти поєдинок у 3-му сеті.

Проте Бонзі дотис росіянина у 5-сетовому поєдинку. Після гри Медведєв влаштував нову істерику – розбив ракету. У цей момент камери спіймали на трибунах дружину Данила Дар’ю, яка покидала стадіон, доки її чоловік знищував тенісний інвентар.

Нагадаємо, Медведєв істерить не вперше. Наприклад, на турнірі у Дубаї (ОАЕ) росіянин погрожував судді. А на змаганнях у Роттердамі (Нідерланди) Данило накинувся на суддю та звинуватив бол-гьорл у своїх невдачах.