Магучіх програла дуель за "Діамантову лігу" австралійці (відео)

Відразу кілька спортсменок підкорили висоту 2 м

У середу, 27 серпня, у Цюриху (Швейцарія) в рамках фіналу сезону "Діамантової ліги" відбулися змагання зі стрибків у висоту серед жінок. Україну на турнірі представляли олімпійська чемпіонка та світова рекордсменка Ярослава Магучіх та Юлія Левченко.

Перемогу на змаганнях здобула Нікола Оліслагерс з Австралії (2,04 м), яка встановила особистий рекорд, а також рекорд Австралії та Океанії. Про це повідомляє "Телеграф".

Друге місце посіла Магучіх (2,02 м), а третє — Морган Лейк, яка побила рекорд Великої Британії (2 м). Левченко з таким самим результатом стала 4-ю через більшу кількість спроб.

Повне відео змагань зі стрибків у висоту серед жінок у Цюриху

Нагадаємо, 2025 року Магучіх стартувала з двох міжнародних перемог. Ярослава перемогла на змаганнях в Італії, підкоривши висоту 1,94 м, а також перемогла на турнірі у Словаччині (2,01 м). Крім того, українка виграла чемпіонат Європи у закритому приміщенні (1,99 м).

Магучіх виборола золоті медалі на двох стартових етапах "Діамантової ліги" у Китаї. Спочатку українка тріумфувала у Сямені, після чого перемогла у Шанхаї. Серія перемог Ярослави завершилася у Стокгольмі (Швеція), де українка поступилася Оліслагерс. На етапі в Сілезії українка знову повернула собі пальму першості з результатом 2,00 м. А от у Лозанні Магучіх без результату знялася зі змагань.

На чемпіонаті світу в приміщенні Магучіх стала лише третьою, а на супертурнірі в Катарі Ярослава встановила рекорд сезону у світі — 2,02 м, який в Цюриху побила Оліслагерс.