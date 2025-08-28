"Думала, що помру": олімпійська чемпіонка народила у швидкій (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Спортсменка розповіла про пологи
Триразова олімпійська чемпіонка з плавання Сара Шестрем народила сина Адріана. Титулована спортсменка розповіла про проблеми під час пологів.
Відповідний коментар плавчиха розмістила в Instagram. Сара думала, що помре від болю.
26 серпня о 20:05 на світ з’явився наш прекрасний син Адріан — біля лікарні, в машині швидкої допомоги, на під’їзді до госпіталю. Я справлялася з переймами вдома за допомогою дихання, теплої ванни. За п’ять годин до його народження ми поїхали на огляд, бо я відчувала, що пологи близькі. Але нас відправили додому.
Через деякий час все різко змінилося: перейми стали нестерпними. Ми одразу ж зателефонували до лікарні, куди мали їхати. По моєму диханню акушерка, мабуть, зрозуміла, що я вже в стадії потуг. На щастя, вона наполягла на тому, щоб до нас відправили швидку, яка відвезе нас до найближчої вільної лікарні, бо та, куди ми прямували, була переповнена.
Поїздка швидкою здавалася нескінченною, навіть попри те, що машина летіла на повній швидкості з мигалками. Біль був невимовним, вже надто пізно для будь-якого знеболювання, на яке я розраховувала. Я серйозно думала, що не виживу. Коли ми прибули, двері швидкою відчинила команда пологового відділення, і наше маля вже з’являлося на світ. Він народився прямо там — у хаосі, біля входу до лікарні, у швидкій.
Момент, який змінив усе: коли його поклали мені на груди, і ми почули його перший крик. Від нестерпного болю і страху — до найчарівнішої миті в нашому житті. Це було і боляче, і чарівно водночас. Моєму тілу і душі потрібен час, щоб відновитись. Але ми нескінченно вдячні за те, що він нарешті з нами. І за те, що він здоровий і щасливий хлопчик.
Шестрем також прикріпила до посту фото радісних батьків із немовлям.
Довідка: Сара Шестрем — шведська плавчиха, триразова олімпійська чемпіонка 2016 та 2024 років, 20-кратна чемпіонка світу (у тому числі 14 разів у 50-метрових басейнах), 29-разова чемпіонка Європи (у тому числі 17 разів у 50-метрових басейнах). Багаторазова рекордсменка світу. Спеціалізується у плаванні батерфляєм та вільним стилем на дистанціях 50, 100 та 200 метрів. Представляла Швецію на 5 Олімпіадах.
Нагадаємо, у понад двох десяткій китайських плавців виявили заборонену речовину перед Олімпійськими іграми в Токіо. У Китаї провели розслідування, згідно з яким заборонена речовина потрапила до організму атлетів випадково. WADA прийняло докази з Піднебесної.