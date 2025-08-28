"Думала, що помру": олімпійська чемпіонка народила у швидкій (фото)

26 серпня о 20:05 на світ з’явився наш прекрасний син Адріан — біля лікарні, в машині швидкої допомоги, на під’їзді до госпіталю. Я справлялася з переймами вдома за допомогою дихання, теплої ванни. За п’ять годин до його народження ми поїхали на огляд, бо я відчувала, що пологи близькі. Але нас відправили додому.

Через деякий час все різко змінилося: перейми стали нестерпними. Ми одразу ж зателефонували до лікарні, куди мали їхати. По моєму диханню акушерка, мабуть, зрозуміла, що я вже в стадії потуг. На щастя, вона наполягла на тому, щоб до нас відправили швидку, яка відвезе нас до найближчої вільної лікарні, бо та, куди ми прямували, була переповнена.

Поїздка швидкою здавалася нескінченною, навіть попри те, що машина летіла на повній швидкості з мигалками. Біль був невимовним, вже надто пізно для будь-якого знеболювання, на яке я розраховувала. Я серйозно думала, що не виживу. Коли ми прибули, двері швидкою відчинила команда пологового відділення, і наше маля вже з’являлося на світ. Він народився прямо там — у хаосі, біля входу до лікарні, у швидкій.

Момент, який змінив усе: коли його поклали мені на груди, і ми почули його перший крик. Від нестерпного болю і страху — до найчарівнішої миті в нашому житті. Це було і боляче, і чарівно водночас. Моєму тілу і душі потрібен час, щоб відновитись. Але ми нескінченно вдячні за те, що він нарешті з нами. І за те, що він здоровий і щасливий хлопчик.