Найкращий хокейний стадіон Росії віддали в оренду Китаю

Китайський хокейний клуб "Шанхай Дрегонс", який нещодавно переїхав до Санкт-Петербурга, має намір перейменувати найкращий російський хокейний стадіон "СКА-Арену". Китайська команда виступає у російській лізі КХЛ, яку нібито вигадав президент РФ Володимир Путін.

Про це повідомляє ТАСС. Росіяни болісно сприйняли рішення про перейменування арени, адже розуміють, що при Путіні РФ стала маріонеткою Китаю.

Наразі активно працює комерційна служба клубу, ведуться переговори з потенційними спонсорами. Неймінг арени цікавий для деяких компаній. Щойно досягнемо домовленості, обов’язково оголосимо про це. Пресслужба Шанхай Дрегонс

У російському сегменті Інтернету ця новина викликала бурхливу реакцію. Росіяни назвали цю ситуацію "ганьбою".

Зазначимо, що спочатку арену будували для російської команди СКА. Вартість будівництва льодового стадіону – 80 млрд рублів. Перед стартом нового сезону СКА відмовився виступати на "СКА-Арені", зіславшись на проблеми із логістикою. У ЗМІ повідомляють, що реальною причиною стала висока вартість оренди спортивного об’єкта. До речі, СКА-Арена є найбільшою льодовою ареною у світі, що вміщує до 23 тисяч людей.

У Росії пишалися СКА-Ареною, але російські клуби відмовилися на ній грати

Нагадаємо, збірні РФ та Білорусі не брали участь на хокейному ЧС-2025, адже були усунені від усіх міжнародних змагань до закінчення сезону 2024/25. Крім того, країни-агресори виключені зі складу учасників ЧС-2026. Додамо, що російських хокеїстів не пустять на Олімпіаду-2026.