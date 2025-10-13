Дружба з Трампом та зашквар з Росією: історія легенди хокею, в сім’ї якого говорили українською

Великий спортсмен народився у родині канадця українського походження

Декілька легенд Національної хокейної ліги (НХЛ) є нащадками емігрантів з України. Найбільших успіхів у найсильнішій лізі світу досяг "Величний" Вейн Грецкі.

"Телеграф" розповідає історію одного з найвидатніших хокеїстів в історії Вейна Грецкі. Канадський спортсмен виріс у родині з українським корінням, а тому в дитинстві чув мову своїх предків.

Вейн народився у невеликому канадському містечку Брантфорд (провінція Онтаріо), де провів дитинство і розпочинав свої перші кроки у хокеї. Примітно, що саме після народження Вейна його батько Волтер (Володимир) перевіз сім’ю до будинку з більш-менш рівним двором, де можна було зробити ковзанку. Саме там відточував свою майстерність майбутній чемпіон.

У 13 років Грецкі вже забив понад 1000 голів. Через величезний талант юний спортсмен зіткнувся із зовнішнім тиском. Батьки його партнерів по команді освистували Вейна під час матчів. Частково через це Грецкі переїжджають у Торонто. Там Вейн бере участь у драфті 16-річних у Вищій юніорській хокейній лізі Онтаріо і стає гравцем "Су-Сент-Марі Грейхаунд", де вперше бере собі ігровий номер 99 через те, що його "дев’ятка" була зайнята.

Вейн Грецкі/Фото: Getty Images

Першим професійним клубом Вейна став "Індіанаполіс Рейсерс", проте він зіграв за клуб лише 8 ігор. Потім юний хокеїст перейшов до "Едмонтона Ойлерз", після чого в його кар’єрі були "Лос-Анджелес Кінгз", "Сент-Луїс Блюз" і "Нью-Йорк Рейнджерс". За 21 рік у НХЛ Вейн 4 рази вигравав Кубок Стенлі — 1984, 1985, 1987, 1988. Крім того, на момент закінчення ігрової кар’єри він утримував 61 рекорд ліги. Деякі небиті й досі.

Грецкі прославився у НХЛ завдяки не силі, а своєму хокейному інтелекту. Крім того, він славився неймовірною спритністю та витривалістю. 18 квітня 1999 року легендарний спортсмен попрощався з професійним хокеєм, а вже у листопаді його ім’я увічнили у Залі хокейної слави. НХЛ також пішла на безпрецедентний крок — 99-й номер закріплений за Вейном назавжди. "Величний" — єдиний із представників північноамериканського хокею, хто увійшов до символічної збірної сторіччя Centennial All-Star Team Міжнародної федерації хокею на льоду.

Вейн Грецкі у грі за збірну Канади/Фото: Getty Images

Грецкі по лінії батька має українське коріння. Бабуся Вейна, Марія Годинецька, була українською емігранткою. Вона народилася у селі Підгайці на Тернопіллі. Дідусь Вейна, Терентій Грецький, народився у селі Огдемер (нині територія Білорусі, але на цих землях проживали етнічні українці). Грецкі підтвердив, що Марія в Канаді спілкувалася українською мовою.

Додамо, що через походження Гретькі спалахнув великий скандал у 2025 році. Вейн назвав свого діда "руським" після того, як росіянин Олександр Овечкін побив його "вічний" рекорд за кількістю шайб у регулярному сезоні НХЛ (894). ЗМІ сприйняли це як спортивний реверанс до досягнення Овечкіна, адже Вейн зростав у родині з українськими традиціями.

Олександр Овечкін та Вейн Грецкі/Фото: Getty Images

Зазначимо, Вейн публічно підтримав Україну. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. "Величний" закликав до спортивних санкцій проти Росії, а цю війну назвав безглуздою.

Додамо, що у 2025 році Грецкі потрапив у немилість канадців через дружбу з президентом США Дональдом Трампом. Це сталося після прилюдних нападок Трампа на Канаду. Наприклад, глава Білого дому запропонував зробити Канаду 51-м штатом США. Трамп навіть виправдовував свого друга.

Він – найвеличніший канадець з усіх, і тому я роблю його "вільним агентом", бо не хочу, щоб у Канаді хтось говорив про нього погано. Вейн – мій друг, і він хоче, щоб я був щасливий, тому він стримано висловлюється про те, що Канада має залишатися незалежною країною, а не стати чудовим 51 штатом. Дональд Трамп

Статуя Вейна Грецкі на вході на стадіон "Едмонтона"/Фото: Getty Images

