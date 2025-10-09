Молодий український сумоїст хоче поміняти паспорт і наполегливо не бачить війну у своїй країні

Борець сумо хоче говорити виключно про спорт

Український сумоїст Данило Явгушишин заявив про намір отримати японське громадянство. Спортсмен залишив батьківщину після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Що потрібно знати

Данило Явгушишин хоче стати японцем

Сумоїст прославився в Японії завдяки перемозі над великим чемпіоном

Спортсмен відмовляється публічно говорити про війну в Україні

Про це повідомляє Associated Press. В інтерв’ю японським ЗМІ Явгушишин відмовився говорити про війну в Україні, зазначивши, що він сумоїст і хоче говорити виключно про сумо. Видання зазначило, що Данило, який у Японії взяв собі ім’я Аонішікі Арата, "залишився вірним спорту".

Моя країна знаходиться в дуже складній ситуації, однак я борець сумо, тому я хотів би поговорити про сумо. Данило Явгушишин

Явгушишин швидко зробив собі ім’я в Японії, а кілька місяців тому він переміг Хосьорю, уродженця Монголії, який, з японцем Оносато є одним із двох борців найвищого рівня в Японії. Обидва вони мають титул великого чемпіона — Йокодзуни.

На пресконференції у четвер, 9 жовтня, Данило зазначив, що хоче порадувати українців своїм сумо. Крім того, він повідомив, що його родина перебуває у безпеці у Німеччині.

Я сподіваюся, що люди з України зможуть побачити моє сумо та отримати від цього хоч якесь натхнення. Данило Явгушишин

