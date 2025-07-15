Легенда українського кіберспорту потрапив у сексуальний скандал у Китаї

Китайські користувачі критикують українця

Поїздка відомого українського кіберспортсмена Данила "Зевса" Тесленка до Шанхаю (Китай) у 2024 році обернулася для нього великими неприємностями. Українець опублікував невелике відео з молодою китайською студенткою, а через декілька місяців йому довелося пояснювати ситуацію.

Днями стало відомо, що 21-річну китаянку Лі, яка була на відео, знятому в номері готелю Тесленка, виключили з університету. Про це повідомляє thestandard.

За інформацією джерела, 8 липня Даляньський політехнічний університет опублікував публічну заяву про виключення Лі через "згубні наслідки" її дій 16 грудня 2024 року. Китаянку звинуватили у "неналежних відносинах з іноземцями, які завдають шкоди гідності нації та репутації вишу". Вона має 60 днів, щоб оскаржити це рішення.

Данило "Зевс" Тесленко опублікував відео з 21-річною китаянкою

Китайські користувачі обурені рішенням університету Далянь, вважаючи, що в усьому винен 37-річний українець. Вони звинувачують його в тому, що він нібито переспав з юною китаянкою, коли був одружений, а також назвав китайських дівчат "easy" (легкодоступними, — Ред.). Китайці критикують Данила в соцмережах, через що українцю довелося відповісти.

"Близько пів року тому я опублікував кілька відео в Telegram з дівчиною, з якою познайомився в Шанхаї. Наші обличчя були видні, але в цих відео не було нічого відвертого або образливого. На той момент це здавалося звичайним моментом з життя. Я не думав, що це може вплинути на чиюсь особисту ситуацію.

Пізніше я дізнався, що дівчина була у стосунках і через що вона зіткнулася з масою ненависті. Я щиро жалкую, що все так обернулося. Як тільки я зрозумів всю серйозність ситуації, я видалив відео. Я ніколи не хотів нікого образити — це було ненавмисно. Я не приховую і не виправдовуюсь — я просто чесний. І ще для довідки: я не був одружений, не був у стосунках — чутки про "дружину" чи "сім’ю" — просто брехня. Будь ласка, припиніть ненависть. Всі ми помиляємося, і я на своїх навчався. Я хочу рухатися вперед – з повагою до всіх учасників. Давайте закриємо цю тему. І якщо я зможу хоч якось допомогти потерпілій дівчині, я буду радий це зробити.

Люди, дозвольте мені відповісти всім одразу: я ніколи не казав, що китайські дівчата легкодоступні – це повна неправда. Я глибоко поважаю Китай та китайську культуру. Я нічого поганого не вчинив. Єдине, що засмучує, це те, що дівчина жодного разу не згадала про свого хлопця. Думаю, якби не ця деталь, нічого поганого не трапилося б. Але те, як ви поводитеся, жахливо — замість того, щоб шукати правду, ви просто пишете повні ненависті коментарі. Це не робить вас добрими людьми", — написав Тесленко.

Довідка: Данило "Зевс" Тесленко — чотириразовий чемпіон світу з Counter-Strike 1.6 та Counter-Strike: Global Offensive. Колишній капітан команд Natus Vincere та Gambit Esports, а також засновник та директор кіберспортивної організації pro100. У 2019 році завершив кар’єру, відкрив власні бізнеспроєкти та продовжив медійну діяльність.

Раніше повідомлялося, що українські кіберспортсмени Ярослав "byr9" Буряк та Захар "Polbandana" Силедчик не повернулися до України після того, як представляли національну команду в дисципліні CS2 на турнірі IESF World Esports Championship 2024 у Саудівській Аравії.