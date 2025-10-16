Швейцарський суд вперше став на бік Росії, викликавши екстаз у Захарової та "солдата Путіна"

Ми бачимо, як за таким же принципом дискримінуються спортсмени й інших держав, але бачимо, що вже є відповіді в правовому сегменті. Як мені здається, найважливіше, що сама спільнота, спортсмени, глядачі, спортивна аудиторія повинні дати цьому свою рішучу відповідь. Що це не влаштовує людей насамперед, цьому має настати якийсь кінець. Це нелюдство, яке не має права на існування.

Ми багато років говорили, що це не просто випадковість, не просто політична заангажованість, а це справжня дискримінація. Дискримінація за національною ознакою, цивільною ознакою, ознакою належності до певної цивілізації. Тепер це знаємо не лише ми, а всі. На жаль, не ми перші, не ми останні.