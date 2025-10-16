Швейцарський суд вперше став на бік Росії, викликавши екстаз у Захарової та "солдата Путіна"
У РФ сподіваються, що цей прецедент допоможе всьому російському спорту
Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) вперше визнав дискримінаційною заборону на участь російських атлетів у змаганнях. Це рішення стосується настільного тенісу, проте цей прецедент може допомогти РФ повністю позбавитися спортивних санкцій.
Що потрібно знати
- CAS задовольнив апеляцію Федерації настільного тенісу Росії проти Європейського союзу настільного тенісу (ETTU)
- Швейцарський суд вперше визнав дискримінацію російських спортсменів через недопуск до міжнародних змагань
- Російська влада хоче використати це рішення як прецедент
Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова назвала усунення російських спортсменів "нелюдством". Про це повідомляє ТАСС.
Ми бачимо, як за таким же принципом дискримінуються спортсмени й інших держав, але бачимо, що вже є відповіді в правовому сегменті. Як мені здається, найважливіше, що сама спільнота, спортсмени, глядачі, спортивна аудиторія повинні дати цьому свою рішучу відповідь. Що це не влаштовує людей насамперед, цьому має настати якийсь кінець. Це нелюдство, яке не має права на існування.
Ми багато років говорили, що це не просто випадковість, не просто політична заангажованість, а це справжня дискримінація. Дискримінація за національною ознакою, цивільною ознакою, ознакою належності до певної цивілізації. Тепер це знаємо не лише ми, а всі. На жаль, не ми перші, не ми останні.
Міністр спорту Росії та голова Олімпійського комітету Росії (ОКР) Михайло Дегтярьов заявив, що цей прецедент допоможе всьому російському спорту.
Важливо, хоча CAS і вказав, що це рішення не має прецедентного характеру, це не так. Це однозначно прецедент і базис для інших федерацій, для Олімпійського комітету Росії при судових позовах на користь наших спортсменів. Продовжуватимемо боротьбу в юридичному плані, тому що спортсмени не несуть жодної відповідальності ні за відносини між країнами, ні за рішення урядів. І вони відповідно до Олімпійської хартії повинні мати право змагатися та захищати кольори національного прапора Росії.
Нагадаємо, Дегтярьов є затятим путіністом. Він називає себе "солдатом Путіна" і готовий прислужувати йому аж до пенсії. Хвалебні висловлювання про главу Кремля привели його до уряду РФ, а потім він особисто очолив весь російський спорт.