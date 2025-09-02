"Я за політикою не стежу": українська кіберспортсменка опинилася в епіцентрі скандалу

Українка не дотрималася публічної обіцянки не грати в російській організації

Українська кіберспортсменка з Одеси suns1de Світлана "suns1de" Мевлід виступає за російську команду з CS2 (Counter-Strike 2) 888aura. Раніше дівчина вибачилася перед українським ком’юніті за те, що грала за інший російський колектив Spirit.

Федерація кіберспорту України засудила поведінку українки. Відповідний пост з’явився на сторінці організації в telegram. За інформацією джерела, 19-річну українку відсторонено від усіх змагань під егідою ФКУ.

Після отриманих вибачень за гру у складі російських команд Федерація пішла назустріч, щоб дати шанс спортсменці брати участь у відбіркових змаганнях. Проте подальші заяви від її імені, де заперечуються власні слова та демонструється зневага до української кіберспільноти, є неприпустимими. Такі дії дискредитують імідж українського кіберспортсмена і кидають тінь на всю спільноту, яка щодня виборює повагу та визнання у світі. Федерація залишає за собою право вживати дисциплінарні заходи щодо осіб, які своєю поведінкою завдають шкоди репутації українського кіберспорту. suns1de відсторонюється від усіх заходів, що проводитимуться Федерацією кіберспорту України. Ми переконані: відповідальність, чесність та громадянська позиція — це так само важливо, як і спортивна майстерність. Федерація кіберспорту України

Під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну suns1de двічі грала за російську організацію. У січні 2023 року вона розпочала виступ за Spirit. Пізніше дівчина публічно вибачилася за це, проте потім у листуванні заявила, що зробила це під тиском, щоби взяти участь на турнірі. Крім того, вона обіцяла більше не грати за російські організації та з російськими гравцями. У серпні 2025 року вона приєдналася до російської команди 888aura, де в основному складі грають 3 росіянки.

Світлану "suns1de" Мевлід викрили на брехні

Нагадаємо, поїздка відомого українського кіберспортсмена Данила "Зевса" Тесленка до Шанхаю (Китай) у 2024 році обернулася для нього великими неприємностями в майбутньому. Все через неоднозначне відео з готелю.