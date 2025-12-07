Джошуа — Пол: де і коли безкоштовно дивитися бій

У США відбудеться великий бій

У п’ятницю, 19 грудня, у Маямі (штат Флорида, США) пройде великий вечір профі-боксу. У головному поєдинку шоу ексчемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) битиметься з боксером-блогером Джейком Полом (12-1, 7 КО).

Що потрібно знати

Джошуа та Пол проведуть бій у Маямі

Поєдинок Джошуа — Пол покаже Netflix

Офіційна безкоштовна трансляція шоу Джошуа — Пол не планується

У прямому етері у світовій сітці мовлення бій Джошуа — Пол покаже стрімінговий сервіс Netflix. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

8-раундовий поєдинок Джошуа — Пол можна буде подивитися на Netflix за підписками: "Базова", "Стандартна" та "Преміум". Вартість перегляду від 4,99 євро/місяць (від 240 грн/місяць). Офіційна безкоштовна трансляція шоу не планується. Повідомляється, що вечір боксу на Netflix розпочнеться 20 грудня о 03:00 за київським часом.

Нагадаємо, Джошуа намагається перезавантажити свою кар’єру після поразки нокаутом від Даніеля Дюбуа. Ентоні вирішив почати з блогера, якого вже записали в очевидні аутсайдери. Пол відомий тим, що побив 58-річного Майка Тайсона. Цей двобій приніс йому великі гроші, але помітно вдарив по репутації. Перемога над Джошуа змусить увесь світ говорити про Джейка.