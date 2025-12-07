Джошуа — Пол: букмекери дали прогноз на найдивніший бій року

Один із найкращих боксерів сучасності зустрінеться з вискочкою з шоу-бізнесу

У п’ятницю, 19 грудня, у Маямі (штат Флорида США) відбудеться великий вечір професійного боксу. У головному поєдинку шоу на ринг вийдуть ексчемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) та боксер-блогер Джейк Пол (12-1, 7 КО).

Що потрібно знати

Джошуа та Пол проведуть бій у Маямі

Ентоні — великий фаворит поєдинку

Аналітики чекають на нокаут

На думку букмекерів, Джошуа є беззаперечним фаворитом поєдинку. Про це повідомляє favbet.

На тріумф британця можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,08. В той самий час успіх американця менш ймовірний — коефіцієнт 7,00. Додамо, що аналітики не вірять, що Пол зможе стримати Джошуа. Фахівці вважають перемогу Ентоні нокаутом найімовірнішим результатом 8-раундового поєдинку — коефіцієнт 1,22.

Прогноз букмекерів на бій Джошуа — Пол

Нагадаємо, Джошуа намагається перезавантажити свою кар’єру після поразки від Даніеля Дюбуа. Мабуть, саме для цього, британець вибрав дуже неочевидний варіант із Полом. Джейк, своєю чергою, намагається здобути гроші та славу, зустрівшись з по-справжньому небезпечним суперником. Раніше Пол побив 58-річного Майка Тайсона.