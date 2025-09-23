Футболіста "Динамо" закидали яйцями (відео)

В інцидент втрутилася поліція

У нападника київського "Динамо" Владіслава Бленуце вболівальники кидали яйця з трибун. Напередодні румунський новачок Біло-Синіх потрапив у скандал після переходу в стан чемпіонів України через проросійські пости в соцмережах.

Про це повідомив журналіст Володимир Звєров. За його словами, інцидент стався у матчі 1/16 фіналу Кубка України "Олександрія" — "Динамо" (1:2).

Ця тема з Бленуце не заспокоюється і навряд чи найближчим часом заспокоїться. В принципі, я дивився на реакцію трибун у Києві на матчі-відповіді "Динамо" — "Олександрія" (2:2). Вболівальники от досить спокійно реагували, в їхніх очах не було видно якогось драйву. Атмосфера на стадіоні була спокійна. А ось в Олександрії сорока на хвості принесла, що там було, ну трохи веселіше і що там яйця з трибун летіли. Невідомо, хто кидав яйця у бік Бленуце, проте поліція, яка чергувала на стадіоні, спілкувалася з тими людьми та намагалася їх заспокоїти, адже така поведінка вболівальників може призвести до дискваліфікації стадіону. Крім того, могло б і не обмежитися яйцями. Володимир Звєров

Вболівальники кидали яйця у бік Владіслава Бленуце

Відеоогляд щогла "Олександрія" — "Динамо"

Нагадаємо, "Динамо" заплатило за румунського форварда 2,5 млн євро (120 млн грн). Владіслав підписав із Біло-Синіми контракт, розрахований на 5 років. Румунські ЗМІ повідомляють, що в Києві нападник отримуватиме 30 тис. євро (близько 1,5 млн грн) на місяць. Після гучного трансферу в соцмережах Бленуце виявили пости з російським пропагандистом Володимиром Соловйовим, а дружина футболіста виявилася любителькою глави Кремля Володимира Путіна.

Сторінка Владіслава Бленуце у Tik Tok

Пости дружини Владіслава Бленуце у Tik Tok

Скандал із румунським футболістом швидко докотився до президента "Динамо" Ігоря Суркіса. Він дав шанс гравцеві прояснити ситуацію. Потім Біло-сині виступили з офіційною заявою, після чого у соцмережах "Динамо" з’явилося відео із коментарем самого гравця.

Пізніше у мережі з’явилося велике інтерв’ю новачка клубній пресслужбі.

До речі, ультрас киян виступили рішуче проти Владіслава. Фанатське угруповання Біло-синіх випустило відео, на якому розстрілюють мішень із зображенням гравця.

Бленуце дебютував за "Динамо" у матчі УПЛ проти "Оболоні" (2:2). Група вболівальників закидала лаву запасних, де сидів румун, ватою. Коли футболіст виходив на поле, трибуни освистували Владіслава. Також уболівальники підготували банер із написом "Бленуце — чорт".