"Цьому чорту в Києві життя не буде": фанати "Динамо" "розстріляли" новачка команди (відео)

Фанатське угруповання Біло-синіх не задоволене поведінкою футболіста

Ультрас київського "Динамо" WBC зробили заяву щодо новачка Біло-синіх Владислава Бленуце. Румунський форвард напередодні потрапив у скандал через проросійський контент у своїх соцмережах.

Відповідний коментар фанати розмістили на своїй сторінці в telegram. Бленуце публічно вибачився, проте це не переконало ультрас, які розстріляли мішень із зображенням гравця.

Ваші вибачення до одного місця, цьому чорту в Києві життя не буде… Ультрас "Динамо" WBC

Зазначимо, скандал із румунським футболістом швидко докотився до президента "Динамо" Ігоря Суркіса. Він дав шанс гравцеві прояснити ситуацію. Потім Біло-Сині виступили з офіційною заявою, після чого в соцмережах "Динамо" з’явилося відео з коментарем Бленуце.

Нагадаємо, цього сезону "Динамо" стартувало в єврокубках з 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів іграми проти мальтійського "Хамрун Спартанс". Біло-сині двічі перемогли з рахунком 3:0, після чого двічі програли кіпрському "Пафосу" (0:1, 0:2) та вилетіли у відбір Ліги Європи. У фіналі кваліфікації ЛЄ кияни у 2-матчевому протистоянні програли "Маккабі" Тель-Авів (1:3, 1:0), після чого потрапили до Ліги конференцій. Напередодні чемпіони України дізналися імена суперників в основному етапі ЛК.

У чемпіонаті України кияни йдуть на першу позицію. До речі, "динамівці" не втрачали очки у поточному розіграші УПЛ.