Соловйов та "Бригада": "Динамо" витратило мільйони на любителя "руського міра"

Гравець тільки-но перейшов у київський клуб, а вже загримів у скандал

Днями київське "Динамо" підписало контракт із 23-річним румунським нападником Владиславом Бленуце. Все б нічого, адже Біло-Сині потребують посилення після відходу Владислава Ваната, проте новачок виявився любителем "руського міра".

У соцмережах румунського спортсмена виявили проросійський контент. Про це повідомляє Tribuna.

Бленуце на своїй сторінці в TikTok репостил висловлювання російського пропагандиста Володимира Соловйова про Молдову. Крім того, він захоплюється музикою із серіалу "Бригада", де головні ролі зіграли актори-путіністи.

Після того як дані публікації спливли в мережі Бленуце, зробив свою сторінку в соцмережах приватної. Додамо, недалеко від Владислава пішла й дружина форварда, яка репостила хвалебне відео про президента РФ Володимира Путіна, а також ностальгувала по СРСР.

Зазначимо, за інформацією prosport, "Динамо" заплатило за румунського форварда 2,5 млн євро (120 млн грн). Владислав підписав із Біло-Синіми контракт, розрахований на 5 років. Румунські ЗМІ повідомляють, що у Києві нападник отримуватиме 30 тис. євро (близько 1,5 млн грн) на місяць.

Нагадаємо, цього сезону "Динамо" стартувало в єврокубках з 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів іграми проти мальтійського "Хамрун Спартанс". Біло-сині двічі перемогли з рахунком 3:0, після чого двічі програли кіпрському "Пафосу" (0:1, 0:2) та вилетіли у відбір Ліги Європи. У фіналі кваліфікації ЛЄ кияни у 2-матчевому протистоянні програли "Маккабі" Тель-Авів (1:3, 1:0), після чого потрапили до Ліги конференцій. Напередодні чемпіони України дізналися імена суперників в основному етапі ЛК.