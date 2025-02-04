Росію стукнули ключкою на міжнародній арені

Росію не допустять на чемпіонат світу у улюбленому виді спорту Путіна

Міжнародна федерація хокею (IIHF) після засідання ради вирішила не допускати збірну Росії з хокею до програми чемпіонатів світу, які пройдуть у 2026 році під егідою Федерації. До речі, організація офіційно продовжила усунення збірних Росії та Білорусі від усіх турнірів до кінця сезону 2024/25 року.

Про це повідомляє "Матч ТВ". Крім того, інформацію підтвердили у Федерації хокею Росії (ФХР). Росія хотіла сплатити свою участь на турнірі, але IIHF відкинув пропозицію російської сторони.

"Одним з аргументів ІІХФ не допускати нашу команду була безпека учасників. На нашу думку, цей аргумент недостатньо сильний. У НХЛ виступають понад 50 росіян. Російські плавці, шахісти, представники інших видів спорту беруть участь у міжнародних змаганнях – і жодних інцидентів на них не відбувається.

Однією з наших пропозицій було профінансувати додаткову безпеку російської команди, тільки щоб уболівальники хокею по всьому світу знову побачили у справі одну з найсильніших збірних планети", — заявив спеціальний представник ФХР у міжнародних справах Павло Буре.

Збірну Росії з хокею відсторонено від турнірів під егідою IIHF після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Росіяни вже пропустили 3 чемпіонати світу. ЧС-2026 пройде у Швейцарії у травні.

Раніше повідомлялося, уболівальники хокейного клубу "Оттава Сенаторс" перед матчем проти "Міннесоти Вайлд" у Національній хокейній лізі (НХЛ) освистали гімн США. Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп підписав наказ ввести мито у розмірі 25% на весь імпорт із Канади.