Збірну Росії усунули від найближчої Олімпіади у улюбленому виді спорту Путіна

Російські хокеїсти спостерігатимуть за Іграми лише по ТБ

Збірну Росії з хокею не допустили до участі на Олімпіаді-2026. До речі, РФ усунули від міжнародних змагань через повномасштабне вторгнення путінських військ в Україну.

Про це повідомляє Sportacentrs. За інформацією джерела, це рішення було ухвалено на конгресі Міжнародної федерації хокею (IIHF) у Стокгольмі (Швеція), де зараз проходить чемпіонат світу з хокею. IIHF вирішив не пускати Росію на Олімпіаду у командному виді спорту після консультацій із Міжнародним олімпійським комітетом (МОК).

"Країна-агресор Росія не візьме участі в хокейному турнірі зимових Олімпійських ігор 2026 року в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італія), які пройдуть у лютому наступного року, випливає з інформації, що є у розпорядженні порталу", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на ЧС-2025 з хокею прогриміли чвертьфінали. Не обійшлося без сенсацій. Наприклад, збірна Канади примудрилася програти Данії (1:2), а чинні чемпіони світу вилетіли від Швеції. До речі, вже ухвалено рішення, що росіяни не зіграють на ЧС-2026 з хокею.