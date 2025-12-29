Дружина Пєскова ледь не спалила найкращого фігуриста Росії (відео)

Спортсмен опинився не в тому місці не в той час

Відомий російський фігурист, олімпійський чемпіон-2002 Олексій Ягудін мало не згорів на роботі. Інцидент стався під час льодового шоу Тетяни Навки, дружини прессекретаря президента РФ Володимира Путіна Дмитра Пєскова.

Що потрібно знати

Відомий російський фігурист виступає у шоу Навки

В одній зі сцен Ягудіна ледь не спалили прямо на льоду

Навка є затятою прихильницею президента РФ

Про це повідомляє телеграм-канал "Тулуп Тутберідзе". Ягудін грав роль "Щурячого короля" у льодовому шоу "Лускунчик".

В одній зі сцен Ягудін опинився під полум’ям чудовиська, яке охороняло його трон. Олексій постраждав від струменя вогню, але, як ні в чому не бувало, продовжив виступ.

Довідка: Олексій Ягудін — багаторазовий чемпіон світу та Європи, на Олімпіаді в Солт-Лейк Сіті виграв "золото" в одиночному катанні. Зазначимо, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну виступив проти війни, назвавши її "свавіллям". Пізніше він видалив свою публікацію у соцмережах і не давав публічних коментарів на цю тему.

Виступ Ягудіна на Олімпіаді-2002

Виступ Ягудіна на Олімпіаді-2002

Тетяна Навка – олімпійська чемпіонка 2006 року у танцях на льоду, родом з українського Дніпра. На цей час організовує льодові шоу, для цього навіть збудували палац у Москві. На цю справу регулярно просить у Путіна президентські гранти, а натомість активно підтримує главу Кремля.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вирішив допустити Росію до Ігор-2026 за тими ж правилами, що діяли на Олімпіаді-2024 у Парижі. Деякі спортивні федерації виступили проти участі росіян на Іграх, а ось у фігурному катанні Росія досягла часткового пом’якшення санкцій.