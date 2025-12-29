Дружина Пєскова ледь не спалила найкращого фігуриста Росії (відео)
-
-
Спортсмен опинився не в тому місці не в той час
Відомий російський фігурист, олімпійський чемпіон-2002 Олексій Ягудін мало не згорів на роботі. Інцидент стався під час льодового шоу Тетяни Навки, дружини прессекретаря президента РФ Володимира Путіна Дмитра Пєскова.
Про це повідомляє телеграм-канал "Тулуп Тутберідзе". Ягудін грав роль "Щурячого короля" у льодовому шоу "Лускунчик".
В одній зі сцен Ягудін опинився під полум’ям чудовиська, яке охороняло його трон. Олексій постраждав від струменя вогню, але, як ні в чому не бувало, продовжив виступ.
Довідка: Олексій Ягудін — багаторазовий чемпіон світу та Європи, на Олімпіаді в Солт-Лейк Сіті виграв "золото" в одиночному катанні. Зазначимо, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну виступив проти війни, назвавши її "свавіллям". Пізніше він видалив свою публікацію у соцмережах і не давав публічних коментарів на цю тему.
Тетяна Навка – олімпійська чемпіонка 2006 року у танцях на льоду, родом з українського Дніпра. На цей час організовує льодові шоу, для цього навіть збудували палац у Москві. На цю справу регулярно просить у Путіна президентські гранти, а натомість активно підтримує главу Кремля.
Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вирішив допустити Росію до Ігор-2026 за тими ж правилами, що діяли на Олімпіаді-2024 у Парижі. Деякі спортивні федерації виступили проти участі росіян на Іграх, а ось у фігурному катанні Росія досягла часткового пом’якшення санкцій.