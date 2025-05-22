Найкращий бомбардир "Динамо" засвітив свою нову дівчину (фото)

Футболіста, ймовірно, надихає дівчина на ім’я Мілана

Нападник "Динамо" та збірної України Владислав Ванат, схоже, публічно показав усім свою нову дівчину. Та підтримувала "динамівця" в Одесі на матчі 29 туру Української прем’єр-ліги (УПЛ) проти "Чорноморця" (1:1).

Відповідні фото Ванат та Мілана — обраниця "гравця" розмістили у сторіс на своїх сторінках у Instagram. Пара розмістила загальне фото та знімок ніг, супроводивши його емодзі "серця", передає Tribuna.

Владислав Ванат та Мілана

Мілана активно веде свою сторінку в Instagram, а також має власний бренд одягу. Судячи з фото, дівчина активно займається в тренажерному залі, а також любить подорожувати.

23-річний Ванат у сезоні 2024/25 став найкращим бомбардиром "Динамо" в УПЛ, забивши 17 голів. Загалом на рахунку форварда 21 гол та 8 асистів у 44 матчах за киян.

Нагадаємо, у матчі з "Чорноморцем" "Динамо" достроково виграло чемпіонат України. Напередодні кияни програли "Шахтарю" у битві за Кубок України. До речі, Біло-сині не перемагають Гірників протягом 4 років. У квітні кияни зіграли Класичне із донеччанами на "Арені Львів", завершивши гру внічию з рахунком 2:2. У першому колі УПЛ "Динамо" та "Шахтар" також зіграли внічию (1:1).