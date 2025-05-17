Чемпіонат України з футболу, 29-й тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

У чемпіонаті України пройдуть вирішальні матчі

У суботу, 17 травня, в Українській прем’єр-лізі (УПЛ) сезону 2024/25 стартує передостанній, 29 тур. Напередодні "Динамо" зміцнило лідерство і наблизилося до чемпіонства.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад, результати та відеоогляди всіх матчів 29-го туру чемпіонату України з футболу. Додамо, що у прямому етері в Україні усі ігри транслює "УПЛ ТБ". У центральній зустрічі туру зіграють ЛНЗ та "Ворскла", які борються за виживання.

Розклад, результати та відеоогляди матчів 29-го туру чемпіонату України з футболу (оновлюється)

Субота, 17 травня

13:00. "Колос" – "Карпати"

13:00. "Кривбас" – "Оболонь"

13:00. "Зоря" – "Полісся"

Неділя, 18 травня

15:30. "Олександрія" – "Верес"

15:30. "Інгулець" – "Шахтар"

15:30. "Чорноморець" – "Динамо"

15:30. ЛНЗ — "Ворскла"

15:30. "Лівий Берег" – "Рух"

Напередодні в мережі почалися суперечки через високу, на думку вболівальників, ціни на гру 29 туру Української прем’єр-ліги проти "Динамо". Футбольний клуб "Чорноморець" виступив з офіційною заявою перед грою.