Ще один футболіст збірної України перейшов до топ-ліги: деталі трансферу (відео)

Іспанська "Жирона" отримала 100% прав на гравця

У понеділок, 1 вересня, іспанська "Жирона" оголосила про перехід нападника "Динамо" Владислава Ваната. До речі, за представника Ла Ліги грають українці Віктор Циганков та Владислав Крапивцов.

Про це повідомляє пресслужба "Жирони" на своєму офіційному сайті. За інформацією джерела, 23-річний українець підписав з іспанським клубом контракт на 5 років.

Ванат виділяється своєю мобільністю, швидкістю та вмінням виводити з рівноваги у грі віч-на-віч. Він нападник з гарною грою у захисті, потужним ударом та гольовим чуттям, а також високою ефективністю пенальті. Він може діяти як єдина опорна ланка в атаці, так і входити до складу атакувального тризубця, що дає йому тактичну універсальність і вписується в стиль гри, запропонований Мічелом. ФК Жирона

За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, "Жирона" заплатить "Динамо" за Ваната 20 млн доларів. Щоправда, цей платіж розтягнеться на 2 роки. Перший платіж становитиме близько 4,5 млн доларів.

У поточному сезоні Ванат зіграв 7 матчів на клубному рівні, в яких забив 3 голи й віддав 2 асисти.

Нагадаємо, цього сезону "Динамо" стартувало в єврокубках з 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів іграми проти мальтійського "Хамрун Спартанс". Біло-сині двічі перемогли з рахунком 3:0, після чого двічі програли кіпрському "Пафосу" (0:1, 0:2) та вилетіли у відбір Ліги Європи. У фіналі кваліфікації ЛЄ кияни у 2-матчевому протистоянні програли "Маккабі" Тель-Авів (1:3, 1:0), після чого потрапили до Ліги конференцій.

Напередодні чемпіони України дізналися імена суперників в основному етапі ЛК. У чемпіонаті України кияни йдуть без втрат на першому місці.