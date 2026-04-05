Працювати можна? У церкві дали цікаву відповідь про заборони у Вербну неділю

Найважливіше — відвідати храм та взяти участь у Божественній літургії

Православні та греко-католики цієї неділі (5 квітня 2026 року) відзначають Вербну неділю. За довгу історію свята воно встигло обрости міфами, зокрема про те, що не можна робити під час нього.

Представник Української греко-католицької церкви митрофорний протоієрей Ігор Яців в інтерв’ю "Телеграфу" розповів про те, яку роботу можна виконувати у Вербну неділю, а яку – ні. За його словами, цієї неділі слід уникати важкої та непотрібної праці. Під "важким" розуміються фізично виснажливі роботи, а під "непотрібним" — справи, які не є обов’язковими саме сьогодні.

"Тобто якщо ми працюємо фізично важко на роботі, і це наш обов’язок, то ми його виконуємо. Це не є порушенням. Але якщо це просто домашні побутові завдання, якісь, то цього робити не потрібно, не тільки цієї неділі, а будь-якої неділі, тому що все ж таки неділя є днем відпочинку", — пояснив Яців.

Однак найважливіше, зазначає представник УГКЦ, відвідати храм та взяти участь у Божественній літургії.

"Звісно, є випадки, коли ми маємо працювати. Але ці випадки ми, звісно, не беремо до уваги, бо це виняткові обставини. Я кажу про нормальні обставини, в яких ми все ж таки повинні славити Бога в храмі і уникати важкої непотрібної праці", — додав Яців.

